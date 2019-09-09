У Вінниці відкрили стелу пам’яті та провели спільну молитву за полеглих медиків і волонтерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Вінниці на території медичного коледжу, біля знаку загиблих медиків, відкрили мультимедійну стелу пам’яті

На інтерактивній стелі в слайдах зображені світлини та прізвища лікарів, медсестер та волонтерів, які загинули під час АТО та ООС.

Біля пам’ятного знаку рідні та колег-медики провели спільну молитву за душі полеглих Героїв та поклали квіти.

Люди не могли стримувати сліз, адже на війні вони втратили найдорожчих.

«Нехай пам'ять про них ніколи не вмирає. Наші хлопці ніколи не ховалися за чужі спини і ціною життя захищали країну», - крізь сльози говорить мама випускника медколеджа Дмитра Герасимчука, який загинув в 2014 році.

Вшанувати пам'ять колег прийшли професори, доктори медичних наук, ректор Вінницького медичного університету.

«Ми у Вінниці не випадково. Спільно з президентом Академії медичних наук та з колегами взяли участь у відкритті пам’ятника медикам, які загинули рід час революції Гідності та участі в АТО і ООС. Надзвичайно зворушлива подія. Вперше в Україні такий пам’ятник відкрито нашим Героям», - зазначив директор НІССХ ім. М.М. Амосова Василь Лазоришинець.

Джерело: vinnitsa.info