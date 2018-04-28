В Жмеринському районі закриють залізничний переїзд
Обмеження буде діяти три дні
На дорозі Жмеринка - Браїлів перекриють переїзд для автомоблів. Обмеження руху триватимуть два дні.
Про це повідомляє Служба автомобльних доріг Вінниччини.
«В зв'язку з виконанням капітального ремонту колії по ст. Браїлів, з 8 години 2 травня до 20 години 4 травня 2018 року, рух автомобільного транспорту буде припинено через
Вчора, 22:59
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Обмеження буде діяти три дні
На дорозі Жмеринка - Браїлів перекриють переїзд для автомоблів. Обмеження руху триватимуть два дні.
Про це повідомляє Служба автомобльних доріг Вінниччини.
«В зв'язку з виконанням капітального ремонту колії по ст. Браїлів, з 8 години 2 травня до 20 години 4 травня 2018 року, рух автомобільного транспорту буде припинено через переїзд 1117 км, на автомобільній дорозі місцевого значення С-02-06-06 (Жмеринка - Браїлів). При об'їзді даної ділянки просимо керуватись встановленими на ділянці дорожніми знаками», - йдеться в повідомленні.