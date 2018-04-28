В Жмеринському районі закриють залізничний переїзд

Обмеження буде діяти три дні

На дорозі Жмеринка - Браїлів перекриють переїзд для автомоблів. Обмеження руху триватимуть два дні. Про це повідомляє Служба автомобльних доріг Вінниччини. «В зв'язку з виконанням капітального ремонту колії по ст. Браїлів, з 8 години 2 травня до 20 години 4 травня 2018 року, рух автомобільного транспорту буде припинено через