Відірваний від трактора причіп вбив рибалку на Вінниччині



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70-річний рибалка загинув на місці

Троє людей загинуло в ДТП на Вінниччині за минулу добу. Аварії сталися у Бершадському, Літинському та Козятинському районах, - повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Зокрема, в селі Махаринці Козятинського району біля місцевого ставка відірвався причіп від трактора і скотився до водойми. На березі якраз сидів 70-річний рибалка. Чоловік загинув на місці пригоди.

У Бершадському районі водій автомобіля ГАЗ не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від удару 68-річний пасажир отримав травми несумісні з життям та помер на місці.

Піl колесами Peugeot Boxer загинув 60-річний пішохід у селі Селище Літинського району. Чоловік переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. За кермом іномарки був 57-річний львів’янин.

Наразі поліцією розпочаті кримінальні провадження, призначено низку експертиз.