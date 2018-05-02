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    Відомий журналіст пожартував над сюжетом про досягнення Гройсмана

    Майкл Щур пожартував з сюжету вінницького телеканалу у своїй програмі «Телебачення Торонто»
    Темою для сарказму став матеріал про другу річницю Володимира Гройсмана на посаді прем’єр-міністра. «Прем’єрові Гройсману виповнилося 2 рочки і на честь ювіляра у Вінниці гарячим фонтаном захоплення та відданості замироточив телевізійний сюжет місцевого каналу», - розпочав Майкл Щур. Очільник Уряду зустрівся з
    • Сьогодні, 14:07
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    Майкл Щур пожартував з сюжету вінницького телеканалу у своїй програмі «Телебачення Торонто»

    Темою для сарказму став матеріал про другу річницю Володимира Гройсмана на посаді прем’єр-міністра.

    «Прем’єрові Гройсману виповнилося 2 рочки і на честь ювіляра у Вінниці гарячим фонтаном захоплення та відданості замироточив телевізійний сюжет місцевого каналу», - розпочав Майкл Щур.

    Очільник Уряду зустрівся з представниками регіональних ЗМІ. «Більше півсотні журналістів, десятки камер і один він: впевнений і доброму гуморі, готовий відповісти на будь-яке питання про роботу Уряду», - так про цю подію розповідає місцевий телеканал.

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    Та ведучий додає свій коментар: «Ми, як і ви, бачимо, що на сцені він не один, поруч є ще один чоловік. Але, якщо будеш звертати увагу на реальну квартиру, то ніколи не отримаєш роботу на телеканалі «ВІТА».

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    Джерело: vinnitsa.info

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    Володимир Гройсман телебачення Вінниця журналіст
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