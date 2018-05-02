Відомий журналіст пожартував над сюжетом про досягнення Гройсмана

Майкл Щур пожартував з сюжету вінницького телеканалу у своїй програмі «Телебачення Торонто»

Темою для сарказму став матеріал про другу річницю Володимира Гройсмана на посаді прем’єр-міністра. «Прем’єрові Гройсману виповнилося 2 рочки і на честь ювіляра у Вінниці гарячим фонтаном захоплення та відданості замироточив телевізійний сюжет місцевого каналу», - розпочав Майкл Щур. Очільник Уряду зустрівся з



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Майкл Щур пожартував з сюжету вінницького телеканалу у своїй програмі «Телебачення Торонто»

Темою для сарказму став матеріал про другу річницю Володимира Гройсмана на посаді прем’єр-міністра.

«Прем’єрові Гройсману виповнилося 2 рочки і на честь ювіляра у Вінниці гарячим фонтаном захоплення та відданості замироточив телевізійний сюжет місцевого каналу», - розпочав Майкл Щур.

Очільник Уряду зустрівся з представниками регіональних ЗМІ. «Більше півсотні журналістів, десятки камер і один він: впевнений і доброму гуморі, готовий відповісти на будь-яке питання про роботу Уряду», - так про цю подію розповідає місцевий телеканал.

Та ведучий додає свій коментар: «Ми, як і ви, бачимо, що на сцені він не один, поруч є ще один чоловік. Але, якщо будеш звертати увагу на реальну квартиру, то ніколи не отримаєш роботу на телеканалі «ВІТА».

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Джерело: vinnitsa.info