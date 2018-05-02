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    У Вінниці на дитину впала бетонна плита

    Дівчинка отримала черепно-мозкову травму
    1 травня після опівдня, у Вінниці, біля пам’ятника Михайлу Коцюбинському, 16-річній дівчинці на голову впала бетонна плита. З відкритою черепно-мозковою травмою дитину доправили до Вінницької обласної клінічної лікарні. «Наразі стан пацієнтки стабільний», - повідомив черговий лікар. За словами очевидців, інцидент трапився
    • Сьогодні, 09:00
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    Дівчинка отримала черепно-мозкову травму

    1 травня після опівдня, у Вінниці, біля пам’ятника Михайлу Коцюбинському, 16-річній дівчинці на голову впала бетонна плита.

    З відкритою черепно-мозковою травмою дитину доправили до Вінницької обласної клінічної лікарні.

    «Наразі стан пацієнтки стабільний», - повідомив черговий лікар.

    За словами очевидців, інцидент трапився біля погруддя письменнику на зоні відпочинку. Дівчинка знаходилася біля плит, у бік музею Коцюбинського. 

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