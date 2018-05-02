У Вінниці на дитину впала бетонна плита
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Дівчинка отримала черепно-мозкову травму
1 травня після опівдня, у Вінниці, біля пам’ятника Михайлу Коцюбинському, 16-річній дівчинці на голову впала бетонна плита.
З відкритою черепно-мозковою травмою дитину доправили до Вінницької обласної клінічної лікарні.
«Наразі стан пацієнтки стабільний», - повідомив черговий лікар.
За словами очевидців, інцидент трапився біля погруддя письменнику на зоні відпочинку. Дівчинка знаходилася біля плит, у бік музею Коцюбинського.