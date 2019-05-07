Пурпурове небо і машини, як кораблі. Репортаж із затопленої Вінниці
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Розсилка
Увечері 6 травня на місто впала аномальна злива, яка за кілька хвилин вкрила місто товщею води
Під час зливи у Вінниці утворилися значні затори, в багатьох місцях автомобілі буквально плавали. Користувачі в соціальних мережах повідомляли, що затори часто трапляються саме через те, що «тоне» те чи інше авто, або ж машини провалюються в каналізаційні люки, з яких позривало кришки. Такі повідомлення надходили з мікрорайону Поділля, а також з вулиці Київської.
Електротранспорт не працював, стояли трамваї та тролейбуси. У мережі з’являлося повідомлення, що причиною цього стало потрапляння блискавки в контактну мережу.
Рятувальники намагалися оперативно рятувати автівки, які потрапили в пастку та закликають водіїв не виїжджати в таку погоду без нагальної потреби.
Вінничани повідомляли, що в квартирах періодично зникає світло.
Також надходили повідомлення про вимкнення зовнішнього освітлення на деяких вулицях.
Джерело: VЕЖА