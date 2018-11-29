Вінничан з обмеженими можливостями будуть стригти безкоштовно. Адреси перукарень



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3 грудня шість перукарень міста стригтимуть людей з інвалідністю безкоштовно

У понеділок у Вінниці буде організовано безкоштовне обслуговування людей з інвалідністю (при пред’явленні ними посвідчень) у кількох перукарнях міста.

Такі безкоштовні послуги надаються традиційно, з нагоди Міжнародного Дня людей з інвалідністю.

Постригтися безкоштовно можна буде 3 грудня з 9:00 до 14:00 у шести перукарнях. А саме, у ВТП «Добробут ВЧ» (вул. Академіка Янгеля,18), «Рута» (вул. Ватутіна,30), «Ірма» (вул. Пирогова,9), «Мальва» (вул. В. Порика, 160), «Студія краси» (вул. Магістрацька,50) та у ДНЗ «Вище професійне училище № 7» (вул. Київська, 118).

У цих закладах можна буде зробити кілька видів стрижок для чоловіків та жінок.