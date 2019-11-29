Вінничан запрошують відвідати культурно-мистецьку резиденцію



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В арт-галереї «Інтершик» відбулось відкриття форуму «Культурно-мистецька резиденція - 2019», який проходитиме під гаслом «Від традицій - до інновацій»

Заходи у рамках форуму триватимуть протягом трьох днів у Галереї XXI (вул. Арх.Артинова, 12-А). Всі бажаючі зможуть побувати на тренінгах, лекціях, воркшопах, майстер-класах, концертних програмах та інших подіях.

До присутніх звернувся директор департаменту культури міської ради Максим Філанчук. «Всім учасникам форуму хочу передати вітання від імені міського голови Сергія Моргунова. Ми вже вкотре, наприкінці листопада, збираємось на культурно-мистецькій резиденції. Цього року вона проходить під досить цікавим гаслом – від традицій до інновацій. Тут будуть переплітатись різні сучасні і традиційні види мистецтва, звучатиме музика від сучасної до фольклорної. Сьогодні ми розпочинаємо триденний воркшоп, де ми будемо і навчатись, і ділитись досвідом, а найголовніше – будемо плекати культуру нашого міста. Тож, я всіх вас вітаю і бажаю гарного настрою, натхнення і чудових результатів від роботи на форумі, впевнений, що кожен з вас візьме з нього для себе щось цікаве, неординарне і індивідуальне і буде втілювати в реальність на благо розвитку культури нашого міста», – каже Максим Філанчук.

«Вже традиційно, під час форуму, ми побачимо серію лекцій і заходів у сфері менеджменту культури і створення різних культурних подій. Також зможемо взяти участь у багатьох майстер-класах, воркшопах і стати свідками вже традиційної для Вінниці події – виставки фіналістів конкурсу ім. Натана Альтмана. Це виставка робіт молодих художників до 35 років з усієї України, цього року представлені митці з Києва, Львова, Одеси, Хмельницької області, Дніпра та нашої рідної Вінниці», – зазначив керівник ГО «Лабораторія актуальної творчості» Олександр Нікітюк.

У рамках «Культурно-мистецької резиденції 2019» 28 листопада відбудеться дискусія «Як повернеться Альтман у місто?», презентація художника-мураліста Олександра Марченка «Паблік арт Україна. Досвід Вінниця» а також художниці-муралістки Анастасії Худякової «Мурал арт Україна. Досвід Харків».

Відкриття виставки фіналістів конкурсу сучасного візуального мистецтва ім. Натана Альтмана розпочнеться о 16:00. А о 16:30 пройде церемонія нагородження переможців. Також цього дня о 17:30 буде спільний проект переможців загальноміського конкурсу «Альтман Дженерейшн» та конкурсу сучасного візуального мистецтва ім. Натана Альтмана. А о 19.00 розпочнеться концерт гурту «VERTOLЁT».

29 листопада у Арт-галереї «Інтершик» о 10:30 буде тренінг на тему: «Урбан дизайн. Досвід створення державних хабів». З 13:30 містян запрошують на тренінг на тему: «Професійна складова емоційного інтелекту».

30 листопада о 12:00 відбудеться презентація виставки від ГО «Лабораторія актуальної творчості»: «Land Art 2009-2019 рр». О 14:00 розпочнеться лекторій: «Витинанка, технологія та художні особливості витинанок Поділля» від Оксани Городинської (м. Могилів-Подільський), майстер-клас «Подільські витинанки». О 15:30 буде майстер-клас з кераміки від Юлії Гушул та Михайла Діденка. А о 17:00 буде концертна програма народного аматорського вокального ансамблю «З роси й води».