Вінниця долучиться до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом



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Заходи присвячуються до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом

28-29 листопада з 10:00 до 18:00 відбуватимуться інформаційні заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом «Молодь Вінниці за життя без СНІД».

Інформаційні листівки роздаватимуть на майдані Незалежності, площі біля кінотеатру «МИР», площі Європейській. Мобільна лабораторія, працівники якої здійснюватимуть забір крові на «швидкий тест», діятиме на площі Європейській та на залізничному вокзалі.

Також до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом проходитиме конкурс малюнків серед навчальних закладів міста, переможці якого отримають подарунки.

А 29 листопада о 13:00 відбудеться флешмоб та виступ творчої молоді на площі Європейській.