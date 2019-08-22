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    Вінничани показали високі результати на чемпіонаті України з веслувального слалому

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    Вінничани показали високі результати на чемпіонаті України з веслувального слалому

    У с. Мигія (Миколаївської обл.) відбувся чемпіонат України з веслувального слалому серед юніорів

    Вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи №2 показали досить високі результати.

    У командних перегонах в каяках серед чоловіків перше місце посіли Комар Валентин, Бондар Вадим та Чаплигін Максим. Друге місце вибороли Богомолов Спартак, Тринчук Володимир, Криволап Віктор. Третє місце посіли Совко Сергій, Федоренко Олександр та Панченко Георгій. У командних перегонах в каяку серед жінок друге місце у Соснової Віолетти, Гвоздєвої Марії, Полторак Дар'ї.

    У командних перегонах в каное серед чоловіків друге місце посіли Совко Сергій, Федоренко Олександр та Артюнін Денис. Щодо командних перегонів в каное серед жінок, то тут перше місце у Соснової Віолетти, Гвоздєвої Марії та Полторак Дар'ї.

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    Вінничани показали високі результати на чемпіонаті України з веслувального слалому
    Вінничани показали високі результати на чемпіонаті України з веслувального слалому
    Вінничани показали високі результати на чемпіонаті України з веслувального слалому
    Вінничани показали високі результати на чемпіонаті України з веслувального слалому
    Вінничани показали високі результати на чемпіонаті України з веслувального слалому

    У категорії С-1Ю (юнаки змагались на каяках, розрахованих на одну людину) перше місце посів Валентин Комар. У категорії К-1Ю (юнаки змагались на каное, розрахованих на одну людину) Федоренко Олександр посів перше та друге місця, Денис Артюнін – друге місце і Сергій Совко – третє.

    В загальнокомандному заліку команда Вінницької області посіла перше місце.

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