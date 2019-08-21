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    Визначилася перша чемпіонка України-2019 з легкої атлетики

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    Ірина Климець впевнено виграла домашній чемпіонат України - Визначилася перша чемпіонка України-2019 з легкої атлетики
    Ірина Климець впевнено виграла домашній чемпіонат України
    Укрінформ

    Золота нагорода залишилася на чарівній волинській землі

    У Луцьку, цій затишній столиці мальовничого волинського краю, сьогодні, 21 серпня стартував чемпіонат України з легкої атлетики. У традиційно камерній атмосфері порожніх трибун стадіону «Авангард» спортсмени мають змогу не відволікатися на глядачів і зосередитися виключно на змаганнях. Змаганнях, які є для спортсменів останньою змогою виконати норматив для участі на чемпіонаті світу в Досі. Наразі відповідні результати вже має 32-є українських атлетів.

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    Першою чемпіонкою України-2019 стала волинська метальниця молота Ірина Климець, яка перемогла з результатом 71,08 метра. Срібло здобула Ірина Новожилова з Херсонщини. Її результат – 65,34 м. А ось бронзову нагороду виборола 18-річна чинна чемпіонка Європи серед юніорів Валерія Іваненко з Черкащини, для якої то був перший у кар’єрі дорослий чемпіонат України. З шести спроб вдалою для Валерії була лише одна і в ній спортсменка показала «бронзовий» результат 60,07 м.

    Зауважимо, що Климець і Новожилова ще раніше ґарантували собі участь на чемпіонаті світу, а нинішні змагання є одним із етапів підготовки до головного старту сезону.

    Додамо, що в перший змагальний день чемпіонату України буде розіграно ще шість комплектів нагород.

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    чемпіонат світу чемпіонат України метання молота легка атлетика Валерія Іваненко Ірина Климець Ірина Новожилова
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