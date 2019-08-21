Російський танцюрист вдарив партнерку кулаком під час змагань



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Тепер Кірілу Паршакову і Анні Гудино треба подарувати світу танець «О, боже, какой мужчіна» Фото з соцмереж

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На чемпіонаті світу з аргентинського танґо в Буенос-Айресі (Аргентина) стався скандал за участю росіян Кіріла Паршакова і Анни Гудино.

За інформацією аргентинського видання Clarin, після виступу танцюрист не впорався з емоціями і вдарив партнерку кулаком в обличчя. Організатори помітили це, після чого послідувала дискваліфікація. Повідомляється, що партнерці запропонували написати заяву в поліцію, проте вона відмовилася.

Пізніше Паршаков і Гудино, які є чоловіком і дружиною, записали відеозвернення в «Фейсбуці». «Вчора був півфіналі чемпіонату світу, після танцю ми посварилися, через те що не все вийшло. Шкода, що наші емоції побачили організатори і неправильно сприйняли їх. Прикро, що така ситуація призвела до дискваліфікації. Ну що ми можемо тут сказати... Нам не те що образливо, шкода, сумно, хочеться ридати... Просто мрія не здійснилася...

Зараз, трохи заспокоївшись і прийнявши ситуацію, ми закликаємо всіх професійних танцюристів завжди контролювати емоції і працювати над собою. Тому що іноді це може позбавити вас мрії. Сподіваємося, що наша ситуація послужить прикладом всім парам, особливо емоційним, і ви будете ще більше любити і цінувати один одного», - йдеться в повідомленні.