Сенсаційний Кохан і яскрава боротьба дівчат. Визначені перші призери легкоатлетичного чемпіонату України

18-річний Михайло Кохан створив найбільшу сенсацію старту чемпіонату України Жорстка атлетика

Мабуть, найефектнішу перемогу здобула на 400-метрівці Анна Рижикова

На луцькому стадіоні «Авангард» відгомоніли пристрасті першого змагального дня чемпіонату України з легкої атлетики. Подивитися було на що. Але не було кому. Зрештою, кого це дивує після провального з точки зору глядацької активності чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств?

Найцікавішими у вівторковій програмі були змагання на 400-метрівці серед жінок. Чемпіонкою тут, можливо, трохи несподівано стала дніпрянка Анна Рижикова, профільним видом якої є 400-метрівка з бар’єрами. Анна подолала дистанцію за 52,55 секунди, випередивши лідерів поточного сезону киянку Тетяну Мельник (52,74 сек.) і запоріжанку Катерину Климюк (53,03). Ще одна потенційна претендентка на перемогу Анастасія Бризгіна, котра теж представляє Запоріжжя, стала четвертою – 53,71.

Не менш ефектною була й боротьба на стометрівці з бар’єрами. Теж серед жінок. Представниця Київщини Анна Плотицина з результатом 13,10 секунди всього на сім сотих випередила сумчанку Оксану Шкурат. Третьою фінішувала киянка Ганна Чубковцова – 13,25 секунди.

Найбільша ж сенсація трапилася у секторі для метання молота серед чоловіків. Там чемпіоном став 18-річний Михайло Кохан, котрий лише нещодавно переміг з рекордом турніру на юніорському чемпіонаті Європи. Переможний результат Михайла – 73,94 метри. А трохи раніше в цій же дисципліні серед жінок, як уже повідомляв «Главком», перемогла волинянка Ірина Климець.

Крім Климець, господарі ще тріумфували в одному виді: Данило Даниленко виграв біг на 400 метрів (результат – 46,66 секунди).

Змагання у штовханні ядра серед жінок виграла спортсменка з Київської області Ольга Голодна. Вона показала свій найкращий у цьому сезоні результат – 17,32 м. Серед чоловіків ядро найліпше штовхнув одесит Роман Кокошко. Він переміг з персональним рекордом 19,70 метра. З яким Роман одначе претендентом на поїздку на чемпіонат світу не є.

Чемпіоном у бігу на 110 метрів з бар’єрами став киянин Артем Шаматрин – 14,03 секунди. Бронзу в цьому виді здобув запоріжець Олексій Касьянов, який вранці знявся зі змагань через травму в своєму профільному виді – десятиборстві. Результат Олексія – 14,20 секунди.

Стометрівку серед жінок виграла Вікторія Ратникова з Запоріжжя – 11,53 секунди. На тій же дистанції серед чоловіків тріумфував дніпрянин Станіслав Коваленко – 10,48 сек.

Чемпіонкою в потрійному стрибку стала донеччанка Анна Красуцька – 13,66 м. Її земляк Єгор Жуков виграв біг на стаєрській дистанції 10 000 м – 30.06,70. Золото у стрибках з жердиною прогнозовано дісталося харків’янці Марині Килипко – 4,50 м.

Завершиться чемпіонат України в Луцьку 23 серпня. Його окрасою обіцяє стати боротьба жінок у стрибках у висоту, де за перемогу боротимуться віце-чемпіонка світу-2017 Юлія Левченко, 17-річна Ярослава Магучих, Ірина Геращенко і Оксана Окунєва.

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