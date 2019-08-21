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    Статті

    Сенсаційний Кохан і яскрава боротьба дівчат. Визначені перші призери легкоатлетичного чемпіонату України

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    18-річний Михайло Кохан створив найбільшу сенсацію старту чемпіонату України - Сенсаційний Кохан і яскрава боротьба дівчат. Визначені перші призери легкоатлетичного чемпіонату України
    18-річний Михайло Кохан створив найбільшу сенсацію старту чемпіонату України
    Жорстка атлетика

    Мабуть, найефектнішу перемогу здобула на 400-метрівці Анна Рижикова

    На луцькому стадіоні «Авангард» відгомоніли пристрасті першого змагального дня чемпіонату України з легкої атлетики. Подивитися було на що. Але не було кому. Зрештою, кого це дивує після провального з точки зору глядацької активності чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств?

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    Найцікавішими у вівторковій програмі були змагання на 400-метрівці серед жінок. Чемпіонкою тут, можливо, трохи несподівано стала дніпрянка Анна Рижикова, профільним видом якої є 400-метрівка з бар’єрами. Анна подолала дистанцію за 52,55 секунди, випередивши лідерів поточного сезону киянку Тетяну Мельник (52,74 сек.) і запоріжанку Катерину Климюк (53,03). Ще одна потенційна претендентка на перемогу Анастасія Бризгіна, котра теж представляє Запоріжжя, стала четвертою – 53,71.

    Не менш ефектною була й боротьба на стометрівці з бар’єрами. Теж серед жінок. Представниця Київщини Анна Плотицина з результатом 13,10 секунди всього на сім сотих випередила сумчанку Оксану Шкурат. Третьою фінішувала киянка Ганна Чубковцова – 13,25 секунди.

    Найбільша ж сенсація трапилася у секторі для метання молота серед чоловіків. Там чемпіоном став 18-річний Михайло Кохан, котрий лише нещодавно переміг з рекордом турніру на юніорському чемпіонаті Європи. Переможний результат Михайла – 73,94 метри. А трохи раніше в цій же дисципліні серед жінок, як уже повідомляв «Главком», перемогла волинянка Ірина Климець.  

    Крім Климець, господарі ще тріумфували в одному виді: Данило Даниленко виграв біг на 400 метрів (результат – 46,66 секунди).

    Змагання у штовханні ядра серед жінок виграла спортсменка з Київської області Ольга Голодна. Вона показала свій найкращий у цьому сезоні результат – 17,32 м. Серед чоловіків ядро найліпше штовхнув одесит Роман Кокошко. Він переміг з персональним рекордом 19,70 метра. З яким Роман одначе претендентом на поїздку на чемпіонат світу не є.

    Чемпіоном у бігу на 110 метрів з бар’єрами став киянин Артем Шаматрин – 14,03 секунди. Бронзу в цьому виді здобув запоріжець Олексій Касьянов, який вранці знявся зі змагань через травму в своєму профільному виді – десятиборстві. Результат Олексія – 14,20 секунди.

    Стометрівку серед жінок виграла Вікторія Ратникова з Запоріжжя – 11,53 секунди. На тій же дистанції серед чоловіків тріумфував дніпрянин Станіслав Коваленко – 10,48 сек.

    Чемпіонкою в потрійному стрибку стала донеччанка Анна Красуцька – 13,66 м. Її земляк Єгор Жуков виграв біг на стаєрській дистанції 10 000 м – 30.06,70. Золото у стрибках з жердиною прогнозовано дісталося харків’янці Марині Килипко – 4,50 м.

    Завершиться чемпіонат України в Луцьку 23 серпня. Його окрасою обіцяє стати боротьба жінок у стрибках у висоту, де за перемогу боротимуться віце-чемпіонка світу-2017 Юлія Левченко, 17-річна Ярослава Магучих, Ірина Геращенко і Оксана Окунєва.

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    чемпіонат світу Юлія Левченко чемпіонат України Ірина Геращенко Оксана Окунєва легка атлетика Анна Рижикова Михайло Кохан Ірина Климець Анна Плотицина Данило Даниленко Тетяна Мельник Артем Шаматрин Ярослава Магучих Олексій Касьянов Катерина Климюк Анастасія Бризгіна Ганна Чубковцова Марина Килипко Анна Красуцька Вікторія Ратникова Ольга Голодна Станіслав Коваленко Оксана Шкурат Роман Кокошко Євгор Жуков
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