Вінницька облрада попросила парламент не розглядати законопроект про ринок землі

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«Кому належить земля – тому належить держава», вважають на Вінниччин

Сьогодні перед тим, як перейти до розгляду обласного бюджету на наступний рік, першим питанням порядку денного чергової сесії депутати Вінницької обласної ради вирішили поставити звернення до керівництва держави щодо впровадження ринку землі.

Супроводжувався розгляд питання пікетом під стінами облради.

Депутати Вінницької облради вирішили два своїх звернення - щодо ринку землі та підвищення пенсій - об’єднати в одне питання. Про суть «земельного» звернення розповів депутат від «Батьківщини» Сергій Лановик. За його словами, законопроект, ухвалений парламентом у першому читанні в листопаді, «суперечить інтересам держави», адже, «кому належить земля – тому належить держава».

У звернення депутати Вінницької облради просять парламент призупинити розгляд уже ухваленого в першому читанні документа.

«У нас є достатньо розумних, грамотних людей, щоб написати законопроєкт, який буде влаштовувати суспільство, і прийняти його в нормальному, а не турборежимі», - сказав С.Лановик.

Інше депутатське звернення до керівництва держави стосується необхідності підвищення пенсій.

Об’єднані два звернення підтримали 66 депутатів облради.

На вулиці у цей час тривав мітинг противників запровадження ринку землі у тому варіанті, який нині пропонується.

Джерело: naparise.com