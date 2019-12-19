Євродепутати жорстко посперечалися через українську мову



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Депутат від Литви Андріус Кубіліус вважає, що в мовному питанні має бути розуміння того, що «в деяких країнах Європи через трагічну історію є дуже специфічні проблеми, які необхідно враховувати»

У словесні баталії зійшлися захисники позиції України щодо просування вивчення української мови в школах і захисники прав меншин навчатися їхньою рідною мовою

У Стразбурзі у четвер, 19 грудня, у рамках другого дня засідання парламентського Комітеті асоціації Україна-ЄС відбулася жорстка дискусія про ситуацію в Україні з мовами для меншин.

У словесній баталії зійшлися захисники позиції України щодо просування вивчення української мови в школах і захисники прав меншин навчатися їхньою рідною мовою.

Зокрема, депутат від Румунії, Траян Басеску, який був президентом країни з 2004 по 2014 роки, і його колега з Угорщини Андреа Бочкор (Andrea Bocskor), обидва з групи європейських народників, під час засідання заявили вже відому позицію своїх країн щодо захисту прав меншин здобувати освіту рідною мовою.

Їм опонував депутат від Литви Андріус Кубіліус, котрий раніше двічі очолював уряд цієї країни і який також є представником групи європейських народників.

Він вважає, що в цьому питанні має бути розуміння того, що «в деяких країнах Європи через трагічну історію є дуже специфічні проблеми, які необхідно враховувати».

«Що таке європейські стандарти? Звісно, європейський стандарт - це турбота про меншини. Але з іншого боку, європейські стандарти, й це цілком очевидно, - це навчання дітей мови державної: ви не знайдете жодної країни в ЄС, де діти не вивчають державну мову. Це - європейський стандарт», - пояснив литовський політик своє бачення.

Андріус Кубіліус також зазначив, що необхідно бачити, що наразі «український уряд через законодавство прагне побудувати націю».

«З одного боку, українці мають бути вкрай обережні в цьому питанні, з іншого боку - ми повинні розуміти, чого хочуть домогтися українці. Вони мають досягти тих самих стандартів, які є в усіх наших європейських країнах - а це можливість для дітей вчити українську мову, тому що це один з інструментів побудови вашої національної держави. Тому я закликаю бути реалістами щодо того, що відбувається. А з іншого боку, на жаль, я мушу бути критичний: на мій погляд, це абсолютно не європейський стандарт - використовувати той факт, що ми - члени ЄС, а Україна хоче вступити до ЄС і НАТО, і хтось каже: «Ні, ти не вступиш, якщо ти не дотримуватимешся того, що ми вимагаємо від тебе». Це просто неприйнятно», - заявив Кубіліус.

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