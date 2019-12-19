Масштабна операція проти мафії: в Італії заарештували понад 330 осіб



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Операція правоохоронців пройшла в усіх регіонах Італії, «від Альп до Сицилії»

Загальна кількість підозрюваних у справі склала 416 людей - політики, адвокати, чиновники і бізнесмени

Італійські карабінери провели найбільшу операцію із боротьби з мафіозною організацією Ндрангета на півдні країни, заарештувавши 334 людини. Про це повідомляють італійські ЗМІ.

«Це найбільша операція з часу максіпроцесу в Палермо», - сказав прокурор міста Катандзаро Нікола Граттері.

«Максіпроцесом» в Італії називають суд над представниками сицилійської мафії, який тривав з 1986 по 1992 роки і привів до відправки до в'язниці майже 350 мафіозі.

Нинішня операція дозволила зруйнувати всі осередки Ндрангети в провінції Вібо-Валентія. За словами Граттері, дії правоохоронців пройшли у всіх регіонах Італії, «від Альп до Сицилії». Про масштаби операції говорить обсяг розпорядження про проведення арештів, який налічує 250 сторінок, додав прокурор. Крім Італії, арешти проведені в Німеччині, Швейцарії та Болгарії.

«У заключній фазі операції взяли участь понад 3 тисячі військовослужбовців-карабінерів», - сказав Граттері.

Більша частина заарештованих - 260 осіб - опинилися під попередніми ув’язненням. Всього в перелік 416 підозрюваних у справі потрапили політики, в тому числі колишній депутат від партії Вперед, Італія, мер невеликого провінційного міста Піццо, глава муніципальної поліції Вібо-Валентія, а також адвокати, місцеві підприємці та чиновники.

Заарештованим висувають різні звинувачення, в тому числі причетність до мафіозної діяльності, вимагання, незаконне привласнення майна, вбивство, відмивання коштів та підробку, в яких «мафіозна» складова стане обтяжливою обставиною.

«Розслідування дозволило виявити наявність взаємних інтересів кланів (Ндрангети) з представниками політичного та ділового світу, а також задокументувати саміти, зустрічі і збори між босами і партнерами», - заявив прокурор Катандзаро.