  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вінницькі акробати поїдуть на Олімпійські ігри в Буенос-Айрес

    • Розсилка
    Вінницькі акробати поїдуть на Олімпійські ігри в Буенос-Айрес

    Вінницька спортивна школа – одна з найсильніших в Україні

    Двоє юних вінницьких акробатів представлятимуть Україну на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі. Всього у збірній – 55 учасників з 19 регіонів.

    Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

    15-річна Дарина Плохотнюк – Майстер спорту України, вона займається спортивною акробатикою 8 років, у змішаній парі з Олександром – 7 років. Разом вони є багаторазовими чемпіонами України, чемпіонами та призерами міжнародних змагань, учасниками двох чемпіонатів світу та чемпіонату Європи.

    Партнер Дарини, 18-річний Олександр Мадей, також Майстер спорту України, займається акробатикою з 6 років. Його привели у спортивну школу батьки, натхненні перемогами вінницької команди акробатів на чемпіонаті України і гарним виступом вінничан на чемпіонаті Європи. Юнак впевнено заявив, що, на його думку, вінницька спортивна школа – одна з найсильніших в Україні.

    Читайте також

    «Щодо забезпечення акробатики є певні проблеми з фінансуванням, але, оскільки акробатику вперше включили в Олімпійські ігри, то є перспектива, що дуже швидко цей вид спорту стане олімпійським і вийде в пріоритет на рівні держави. Поки що спортсмени користуються орендованим залом, але на наступний рік планується бюджетний запит, і сподіваємось вирішити це питання. Велика честь, що саме спортсмени з Вінниччини представляють Україну на Юнацькій Олімпіаді в Буенос-Айресі. Хочу їм побажати підняти прапор України в Аргентині», - сказав начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Сергій Чернявський.

    Джерело: vinnitsa.info

    Читайте також
    спорт Вінниця Вінниччина вінничани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ