Вінницькі акробати поїдуть на Олімпійські ігри в Буенос-Айрес



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Вінницька спортивна школа – одна з найсильніших в Україні

Двоє юних вінницьких акробатів представлятимуть Україну на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі. Всього у збірній – 55 учасників з 19 регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

15-річна Дарина Плохотнюк – Майстер спорту України, вона займається спортивною акробатикою 8 років, у змішаній парі з Олександром – 7 років. Разом вони є багаторазовими чемпіонами України, чемпіонами та призерами міжнародних змагань, учасниками двох чемпіонатів світу та чемпіонату Європи.

Партнер Дарини, 18-річний Олександр Мадей, також Майстер спорту України, займається акробатикою з 6 років. Його привели у спортивну школу батьки, натхненні перемогами вінницької команди акробатів на чемпіонаті України і гарним виступом вінничан на чемпіонаті Європи. Юнак впевнено заявив, що, на його думку, вінницька спортивна школа – одна з найсильніших в Україні.

«Щодо забезпечення акробатики є певні проблеми з фінансуванням, але, оскільки акробатику вперше включили в Олімпійські ігри, то є перспектива, що дуже швидко цей вид спорту стане олімпійським і вийде в пріоритет на рівні держави. Поки що спортсмени користуються орендованим залом, але на наступний рік планується бюджетний запит, і сподіваємось вирішити це питання. Велика честь, що саме спортсмени з Вінниччини представляють Україну на Юнацькій Олімпіаді в Буенос-Айресі. Хочу їм побажати підняти прапор України в Аргентині», - сказав начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Сергій Чернявський.

Джерело: vinnitsa.info