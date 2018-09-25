Повернення Тайгера Вудса. Найуспішніший гольфіст у світі подолав чорну смугу



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Тайгер Вудс. Фото EPA

Спортсмен, який пережив розлучення, арешт і фінансовий крах, здобув першу перемогу з 2013 року

Тайгер Вудс, у якого на обличчі широка усмішка, і який одягнений у червоне поло переможно піднімає руки. За його спиною – сотні людей, серед яких як прості любителі гольфу, так і бізнесмени, зірки спорту. У неділю ці кадри облетіли весь світ.

«Я зараз перебуваю на 18-й лунці і нервую так, немов поставив 10 мільйонів», - писав зірка баскетболу Кріс Пол у Twitter за мить до вирішального удару Вудса.

23 вересня 2018 року ввійшло в історію як день повернення Тайгера Вудса у великий спорт. Найбільшого повернення, аналогів якому знайти майже неможливо. У гольф Вудс повернувся наприкінці минулого року, а у неділю в Атланті трапилася перша перемога 42-річного Вудса у PGA-турі з 4 серпня 2013 року.

Цьому передували чотири операції на спині протягом трьох років. Ще раніше – розлучення зі шведською моделлю Елін Нордегрен, що коштувало Вудсу $ 100 млн. Також дружина відсудила у спортсмена старовинний особняк вартістю $ 20 млн. Таблоїди же рясніли історіями про любовні пригоди гольфіста, часто розказаних його ж «подругами» з різних штатів і країн. Повідомлялося про сотні зрад.

«Я пройшов через великі випробування»

До 2009 року Вудс був першим мільярдером (!) в історії світового спорту. Всі можливі вершини були підкорені, нових викликів не видно було, і Вудсу ставало нудно.

Найбагатшим спортсменом у світі він став вважатися у 2002 році, коли випередив гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера. До секс-скандалу Вудс заробляв на призових, рекламних контрактах (приблизно $ 35 млн на рік, у тому числі діяв по 2017 рік контракт з Nike – гольфіст отримував по $ 20 млн на рік), участі в розробці дизайну полів для гольфу. Опісля ж від гольфіста відвернулися найбільші спонсори – AT&T, Gatorade і General Motors.

«Це неймовірно. Це неймовірно – знову опинитися на цьому рівні. Я пройшов через великі випробування. Але головне випробування – невідомість. Я не знав, на що зможу розраховувати на цьому турнірі, чи зможу витримати турнір, - зізнався Вудс. - Але все виявилося добре, і ось - 80 перемог. По-моєму, це досить класне число».

За словами експертів, американець здійснив неможливе, адже у будь-якому виді спорту повернутися через п'ять років після відсутності, та ще й після чотирьох операцій, практично неможливо. Ще два роки тому Тайгер Вудс був ближче до 1000-ї позиції світового рейтингу, зараз же, після перемоги, він займає 13-те місце. Простіше кажучи – Тайгер заново навчився ходити, і це його перша перемога над своїм тілом, над полем, над суперниками.

Вудс, який почав професійну кар'єру у 1996 році, очолював світовий рейтинг 281 тиждень поспіль, а сумарно займав перший рядок 683 тижні.

Минуло п'ять років, і здається, Вудс повернувся мудрішим. Після перемоги американські журналісти не впустили можливості поставити темношкірому спортсмену провокаційне запитання про політику Дональда Трампа та публічні перепалки президента США з зірками Національної баскетбольної асоціації (НБА) і Національної футбольної ліги (НФЛ).

«Трамп – глава держави, і всім треба шанобливо ставитися до нього та до його офісу. Хто б не займав президентський офіс зараз, ви можете любити або не любити його, але ми всі повинні ставитися з повагою», - сказав Вудс.

«Я знаю Дональда протягом багатьох років. Ми разом грали у гольф, разом вечеряли. Я знав його ще до того, як він став президентом США, і звичайно, під час його правління», - зазначив гольфіст. Говорити про расову дискримінацію в Америці Тайгер навідріз відмовився: «Я тільки що пройшов 72 лунки і дуже зголоднів».

Тайгер Вудс. Фото EPA

Олімпійські перспективи Вудса

За останні п'ять років Тайгер Вудс, що називається, витратився. За даними на початок 2017 року, його статки зменшилися до $ 800 млн, він поступився званням найбагатшого спортсмена Майклу Джордану.

Небажання брати участь у публічних дискусіях на складну тему (тобто продумана стратегія не фрагментувати пул своїх фанатів), 80-та перемога, яка повернулася всенародна любов... Усе це дозволяє Вудсу сподіватися на те, що до нього повернуться рекламні контракти, і він знову стане мільярдером.

У 2020 році – Олімпійські ігри у Токіо, де гольф все ще буде представлений. Багато в чому МОК додав цей вид спорту у програму Ігор 2016 року через Вудса. Але він не приїхав у Ріо, як і інші лідери світового гольфу, і багато хто поспішив назвати турнір провальним. Тепер Тайгер знову у грі, і олімпійське золото – відмінна мета для перезавантаженої кар'єри.

Для того щоб опинитися на Олімпіаді 2020 року, Вудсу належить витримати серйозну конкуренцію. До червня 2020 року Тайгеру треба бути як мінімум 15-м (а можливо, і 10-м) у світовому рейтингу, щоб потрапити в олімпійську збірну США, яка домінує у чоловічому гольфі. Наразі з 12-ти найсильніших гольфістів світу, сім – американці. Як мінімум троє з них у Токіо не зіграють.

За матеріалами ТАСС