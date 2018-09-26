Вінничан запрошують на Всеукраїнську акцію-флешмоб «Усиновлення – це любов назавжди»



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28 вересня о 14.00 на Європейській площі відбудеться Всеукраїнська акція-флешмоб «Усиновлення – це любов назавжди»

Учасниками флешмобу будуть працівники служби у справах дітей Вінницької міської ради, усиновлювачі, прийомні батьки, вихованці дитячих та навчальних закладів міста.

Акція спрямована на привернення уваги до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А також - подолання стереотипів та інформування вінничан про дітей різного віку, які виховуються в інтернатних закладах та очікують на усиновлення.

Всі бажаючі зможуть поспілкуватись з працівниками служби у справах дітей Вінницької міської ради на тему усиновлення та отримати інформаційні буклети.

Організатор акції - служба у справах дітей Вінницької міської ради.