Вінничан запрошують на Всеукраїнську акцію-флешмоб «Усиновлення – це любов назавжди»
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Розсилка
28 вересня о 14.00 на Європейській площі відбудеться Всеукраїнська акція-флешмоб «Усиновлення – це любов назавжди»
Учасниками флешмобу будуть працівники служби у справах дітей Вінницької міської ради, усиновлювачі, прийомні батьки, вихованці дитячих та навчальних закладів міста.
Акція спрямована на привернення уваги до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А також - подолання стереотипів та інформування вінничан про дітей різного віку, які виховуються в інтернатних закладах та очікують на усиновлення.
Всі бажаючі зможуть поспілкуватись з працівниками служби у справах дітей Вінницької міської ради на тему усиновлення та отримати інформаційні буклети.
Організатор акції - служба у справах дітей Вінницької міської ради.