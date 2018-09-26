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    Вінничан запрошують на Всеукраїнську акцію-флешмоб «Усиновлення – це любов назавжди»

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    Вінничан запрошують на Всеукраїнську акцію-флешмоб «Усиновлення – це любов назавжди»

    28 вересня о 14.00 на Європейській площі відбудеться Всеукраїнська акція-флешмоб «Усиновлення – це любов назавжди»

    Учасниками флешмобу будуть працівники служби у справах дітей Вінницької міської ради, усиновлювачі, прийомні батьки, вихованці дитячих та навчальних  закладів міста. 
    Акція спрямована на привернення уваги до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А також - подолання стереотипів та інформування вінничан про дітей різного віку, які виховуються в інтернатних закладах та очікують на усиновлення.
    Всі бажаючі зможуть поспілкуватись з працівниками служби у справах дітей Вінницької міської ради  на тему усиновлення та отримати інформаційні буклети.
    Організатор акції  - служба у справах дітей Вінницької міської ради.
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