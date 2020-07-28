Вінницькі інспектори з паркування пересіли на електроскутери



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Інспектори з паркування збираються покращити свою роботу

З сьогоднішнього дня інспектори з паркування починають працювати у Вінниці на електроскутерах. Ці транспортні засоби дозволять їм оперативніше реагувати на повідомлення вінничан, швидше пересуватись містом, охоплювати більшу територію під час патрулювання.

«До нас надходить багато повідомлень про порушення правил паркування у різних частинах міста. Оскільки інспектори з паркування раніше користувалися громадським транспортом, інколи їм потрібно було більш ніж пів години, щоб дістатись до певної локації. Бувало, що за цей час припаркований з порушенням правил автомобіль залишав місце правопорушення до того, як інспектори приїжджали. Тому й виникала ідея використовувати скутери у роботі інспекторів паркування», – розповів заступник начальника відділу паркування Артур Андрущенко.

Також він розповів, що придбано чотири електроскутери, їхня максимальна швидкість – 55-65 кілометрів. Цей транспортний засіб може проїхати на одному заряді більш ніж 80 кілометрів.

«Ми зараз лише апробовуємо маршрути. Сьогодні наші інспектор виїхали вперше, поїхали по двох маршрутах. Перший – по вул. Гліба Успенського – вул. Замостянська – вул. Янгеля – вул. Київська – лікарня ШМД. Другий маршрут – лікарня №1 – проспект Космонавтів – ринок Урожай», – розповів Артур Андрущенко.