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    Події в Україні

    На Львівщині вибухнув автомобіль, є загиблий

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    Правоохоронці встановлюють обставини вибуху - На Львівщині вибухнув автомобіль, є загиблий
    Правоохоронці встановлюють обставини вибуху

    Загинув 41-річний львів'янин, який знаходився в автомобілі

    У Мостиському районі Львівської області на одній з баз відпочинку стався вибух в автомобілі, унаслідок чого загинула людина, яка перебувала всередині машини. Про це повідомляє пресслужба поліції області

    Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до поліції близько 6.00 ранку 28 липня.

    «На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група Мостиського відділення поліції, а також експерти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини», - йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці виявили пошкоджений внаслідок вибуху автомобіль Mitsubishi Pajero, у салоні якого був мертвий. Особу загиблого вже встановили — ним виявився 41-річний львів’янин.

    Зараз проводяться першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

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