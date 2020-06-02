Вінницькі підприємці можуть отримати компенсацію за кредитними договорами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Часткову компенсацію відсотків за кредитами зможуть отримати підприємці, які уклали кредитні договори з банками-партнерами

Підприємці Вінницької міської ОТГ, які уклали кредитний договір з банками «KredoBank», «Ощадбанк», «Укргазбанк», можуть отримати допомогу з міського бюджету.

Відшкодування у розмірі 50% від сплачених ПДФО та єдиного податку передбачене антикризовою програмою Сергія Моргунова «Вінничани важливі». Такий механізм підтримки бізнесу працюватиме до кінця року.

Часткову компенсацію відсотків за кредитами зможуть отримати підприємці, які уклали кредитні договори з банками-партнерами Вінницької міської ОТГ з першого травня.

Учасниками процедури компенсації можуть стати підприємці, які:

зареєстровані на території громади;

працюють не менше року;

не мають заборгованостей по податках;

мають готовий бізнес-план з розвитку підприємства чи впровадження енергоефективних заходів.

Ще однією важливою умовою участі є цільове направлення кредиту – на розвиток підприємницької діяльності та на проекти з енергоефективності. Для того, щоб отримати консультацію, підприємцям необхідно звернутися до банку, з яким укладено кредитний договір.