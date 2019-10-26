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    Здоров'я

    На Тернопільщині підтвердили випадок дифтерії

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    На Тернопільщині підтвердили випадок дифтерії

    Щеплення від дифтерії формує антитоксичний імунітет

    У Тернопільській області у 47-річного чоловіка підтверджено лабораторно діагноз «дифтерія».

    Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

    «Діагноз «дифтерія» у 47-річного чоловіка підтверджено лабораторно – повідомляє Центр громадського здоров’я України. За оперативними даними, чоловік щепився від дифтерії у 2017 році, утім щодо наявності попередніх обов’язкових 8-ми щеплень за віком даних немає», – йдеться у повідомленні.

    У МОЗ нагадують, що щеплення від дифтерії формує антитоксичний імунітет, що захищає від важкого перебігу хвороби. Уведена чоловіку вакцина в 2017 році сформувала достатній рівень антитоксичного імунітету, що не дав розвинутися важким ускладненням.

    «Хворий проживає на межі Тернопільської та Хмельницької областей, по допомогу звернувся до лікаря на Тернопільщині, з яким уклав декларацію. Контактував з трьома особами, з яких одна дитина. За місцем проживання пацієнта 21 жовтня проведено дезінфекцію», – додали у повідомленні.

    Як відомо, щеплення від дифтерії рекомендовано Календарем профілактичних щеплень не лише дітям, а й дорослим кожні 10 років після 16-річного віку. Україна забезпечена необхідною кількістю вакцин. Вакцинуватися можна у свого сімейного лікаря безкоштовно.

    Як повідомлялося, на цьому тижні в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Збудника інфекції було виявлено у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету. У середу для чотирьох інфікованих використали усю наявну в області сироватку проти дифтерії – 8 доз. У четвер на спеціальному засіданні комісії в МОЗ було вирішено надіслати на Закарпаття ще 20 доз антидифтерійної сироватки.

    Нагадаємо, Лондонська лабораторія взяла на обстеження штам дифтерії, яким заразились студенти Ужгородського національного університету, які приїхали на навчання з Індії. Після проведених досліджень медики зможуть визначити походження штаму.

    УжНУ звернувся з проханням до Посольства Індії надати гуманітарну допомогу Закарпаттю у вигляді протидифтерійної сироватки у кількості 100 доз. Варто зауважити, що в Ужгороді захворіли студенти-індуси. Сироватку з Індії очікують у області наступного тижня.

    Наразі в обласній інфекційній лікарні перебувають 15 студентів-іноземців, у яких виявлена дифтерія. Їхній стан задовільний.

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