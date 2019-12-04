Вінницькі школярі та дорослі зіграли у Брейн-ринг
Днями в Міському палаці мистецтв пройшов Чемпіонат міста серед школярів та дорослих із гри Брейн-ринг
Першими змагалися учні 7-9 класів загальноосвітніх шкіл міста. Перше місце дісталось команді «Еврика» зі школи №31, друге місце – команді «Сингулярність» із Вінницького технічного ліцею, а перемогу здобули учні фізико-математичної гімназії №17 «МНТ».
Серед дорослих гравців в лідери вийшли дві команди «АК» та «Ксюша». Деталі обох ігор можна дізнатися за посиланням: https://zoria.vmr.gov.ua/
Всі переможці отримали дипломи, медалі, подарунки від партнерів і спонсорів.
Наступний етап Чемпіонату міста із Брейн-Рингу відбудеться 27 січня 2020 року, де розпочнуть змагання учні 10-11 класів та продовжать баталії дорослі команди.