На Вінниччині презентували можливості 3D-технологій для людей з інвалідністю



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В молодіжному центрі «Квадрат» презентували конкурс розробки та виготовлення індивідуальних пристосувань для осіб з інвалідністю «Територія самостійного життя»

Організаторами заходу виступили Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА спільно з ГО «Всеукраїнське об’єднання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації».

Учасникам зустрічі продемонстрували ще один крок у напрямку доступності для осіб з інвалідністю, а саме – індивідуальні пристосування, які можуть значною мірою полегшити виконання елементарних побутових дій та зробити життя таких людей більш комфортним.

Заступник начальника управління – начальник відділу соціального обслуговування та інтеграції осіб з інвалідністю профільного департаменту Майя Комісарчук поінформувала про основні кроки, які здійснюються в області з метою створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та їх самореалізації, зокрема, працевлаштування.

У молодіжному центрі «Квадрат» відзначили ті організації та людей, які намагаються розвивати напрям доступності для осіб з інвалідністю.

Подяки Департаменту соціальної та молодіжної політики ОДА вручили директору ПОГ «Вінницьке УВП УТОС» Костянтину Ільніцькому, голові обласної організації УТОС Борису Перепеличному та керівникові Вінницької обласної організації УТОГ Галині Дяченко.

За співпрацю, особливий внесок у формування навичок самостійного і активного життя людей з інвалідністю на Вінниччині вручили Подяку профільного департаменту Віталію Пчолкіну – виконавчому директору ГО «Всеукраїнське об’єднання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації», ініціатору та автору проєкту «ІнваФішки – Ти все зможеш!»

Сьогодні саме він виступив основним спікером під час заходу.

Нагадаємо, «ІнваФішки» - це база порад, пристосувань та індивідуально оформлених рішень для людей після травми спинного мозку. Тут пропонують досвід людей, які знайшли свій «рецепт успіху», тож саме їхній досвід допоможе швидше знайти власні варіанти для того, щоб стати максимально незалежними від сторонньої допомоги.

«Ми позиціонуємо себе як громадська організація, що займається мобілізацією самостійного і максимально незалежного від сторонньої допомоги життя. Забезпечення рівних можливостей для людей з інвалідністю є вкрай важливим», - зазначив Віталій Пчолкін.

Значна увага була приділена ролі технологій 3D-друку, спрямованих на покращення життя людей з інвалідністю.

Віталій Пчолкін ознайомив присутніх з переліком досить цікавих індивідуальних пристосувань, зокрема, таких як: перекладач жестової мови; кухонне приладдя для людей з інвалідністю; тактильні 3D-карти зі шрифтом Брайля для студентів, розроблені з метою безперешкодного пересування осіб з інвалідністю в університеті тощо.

Під час зустрічі також йшлося про те, як будувати процес реабілітації з урахуванням індивідуального підходу та залученням ерготерапевтів.