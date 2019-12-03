За кошти Тростянецької ОТГ придбали квартиру для лікарів



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Молодому подружжю лікарів Антону та Альоні Веремковичам придбали двокімнатну квартиру площею 51 квадратний метр

П’ять років тому вони приїхали на Сумщину після закінчення Донецького національного медичного університету.

Антон Веремкович нині працює у Тростянецькій міськлікарні анестезіологом, а Альона — лікарем функціональної діагностики.

Житло — службове, але воно стане власним, коли лікарі відпрацюють на благо громади 10 років. Половина цього терміну вже минула.

Ключі від квартири медпрацівникам вручив голова Тростянецької ОТГ Юрій Бова.

Це стало молодому подружжю хорошим подарунком з чудової нагоди: у Веремковичів народився первісток.

Джерело: Голос України