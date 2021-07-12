На вінницькій металобазі спопеліли дві вантажівки (фото, відео)

Через ймовірно несправну електросистему в одному з ваговозів сталося займання

Завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося запобігти поширенню полум’я

Нещодавно на металобазі, яка розташовується по вулиці Київська у Вінниці, згоріли дві вантажівки. Про це інформує Вінниця.іnfo.

Через ймовірно несправну електросистему в одному з ваговозів, трапилася пожежа. Вогонь перекинувся на неподалік припарковану машину.

Рятувальники оперативно відреагували на ситуацію та встановили, що вогнем охоплено два вантажних автомобілі. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню полум’я. Силами міських підрозділів пожежу було локалізовано та ліквідовано.

Встановлено, що ймовірною причиною виникнення загоряння була несправність електричної системи однієї з вантажівок.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 15 осіб особового складу та три спец автомобілі. Надзвичайники також зауважують, обійшлось без постраждалих. Сума збитків встановлюється.

Додамо, що одеські рятувальники оперативно ліквідували загоряння в кафе у центрі міста.

Нагадаємо, 9 липня, у центрі Одеси загорівся будинок, рятувальникам довелося евакуювати десять людей. Пожежники оперативно відреагували на ситуацію та ліквідували пожежу в житловому будинку в провулку Чайковського.

Додамо, що в четвер, 8 липня, сталась пожежа у 16-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 104 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:41.

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