«Жива» олія. Подружжя на Вінниччині відроджує українську традицію холодного віджиму

Маслопрес умілець змайстрував власноруч

Родина Павла Швеця з села Русава, що на Вінниччині, півтора року займається виробництвом старовинного українського продукту – олій холодного віджиму.

«Живі» олії роблять у саморобному маслопресі холодного віджиму. Про це пише Вінниця.info.

Насіння кладуть у у діжку і за допомогою поршня і домкрата витискають олію. Таким методом користувалися українці в давнину.

Павло Швець пояснює: «По краплинці воно скапує, віджим триває дуже повільно. Але така олія найцінніша».

Разом із дружиною роблять олію із насіння рижика та грецького горіха.

«Насіння рижика – це культура, яка у нас давно забута. Її витиснув соняшник. Але за своєю поживністю, така олія краща за кедрову чи чорного кмину. Рижик росте в Україні, здебільшого у Чернігівській, Сумській областях», – зауважує майстер.

Ірина Швець каже, що їхня родина вживає тільки олію власного виготовлення.

«У діжку поміщається близько двох кілограмів ядер грецьких горіхів. З цієї кількості виходить півлітрова банка олії. Чим вона корисна? А тим, що містить у собі багато мікроелементів, вітамінів. Таке використовують як у їжу, так і у косметичних цілях. Якщо для їжі, то додають у салати, каші. Дуже смачно! Спробуєте раз, отримаєте гастрономічне задоволення. Але, смажити на такому не можна. Взагалі, для теплової обробки краще не використовувати. Тому що втратиться все корисне, що там є. У літній період таку олію можна використовувати як для засмаги, так і проти неї. Чудово пом’якшує шкіру. У чому родзинка олій, які робить мій чоловік – це процес віджиму дуже довгий, тому воно не нагрівається. І всі поживні речовини, яка дала природа, вони залишаються. А ще немає контакту з металом. Тому вони називаються «живими». І характерні тим, що не мають різкого запаху та смаку. Вони мають запах та смак натурального продукту, з якого його віджали», – пояснює жінка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що соняшникова олія в Україні дорожчає рекордними темпами. На сьогодні пляшка олії об’ємом 0,85–0,87 літра коштує вже 50–60 гривень. У порівнянні з минулорічними цінами, вартість соняшникової олії зросла більш ніж удвічі.

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