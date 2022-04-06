Вперше у Вінниці: немовляті з Миколаєва провели операцію на відкритому серці

Дитяча кардіохірургія є однією з найскладніших

У Вінницькій обласній дитячій лікарні провели операцію на відкритому серці для однорічного пацієнта з Миколаєва, вона тривала чотири години.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«На 16 хвилин серце дитини зупинили – за нього працював апарат штучного кровообігу», – розповів він подробиці.

Борзов також процитував провідного кардіохірурга України, директора Національного Інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Василя Лазоришинця, котрий назвав проведену операцію сенсацією.

«Якщо чотири роки тому у Вінниці ми провели першу таку операцію дорослому, то, безумовно, сьогоднішня – це сенсація. Адже дитяча кардіохірургія є однією з найскладніших. В Україні було вісім медцентрів, які виконували подібні операції на серці у дітей. Тепер з’явився дев’ятий – у Вінниці», – пояснив лікар.

Історія маленького хлопчика з хворим серцем почалася ще до війни. Його батьки приїхали з Миколаєва на консультацію до Києва. Операція дитини була запланована на 14 березня, але завадила війна.

Оперативне втручання вирішили провести у Вінниці, оскільки поїздка до Києва була небезпечною. До процедури медики готувалися два тижні.

«Ми – моя бригада лікарів – їхали сюди, і нас обстрілювали. Бучу проїхали, і потім її накрили градами… Коли батьки з хлопчиком виїжджали на Вінницю, якраз «накрили» Миколаїв…», – розповідає завідувач відділення хірургії вроджених вад серця Ярослав Труба.

Станом на зараз у Вінницької обласної дитячої лікарні є необхідне обладнання для дитячої кардіохірургії є. Частково устаткування привезли з Києва, зазначає голова ОВА Борзов.

За його словами, на наступний тиждень запланована другу операцію на відкритому серці.