Морська торгівля Росії з цивілізованим світом обмежена. Що трапилось і чому це важливо?

Вся російська морська вода тепер вважається «зоною бойових дій»

Найбільший у світі гравець на ринку страхування морських перевезень – Лондонський морський ринок страховиків (London Marine Insurance Market) оголосив всю російську морську воду «зоною бойових дій», включаючи Балтику та Далекий Схід. Про це повідомляє Reuters.

Тепер судна, які заходять у ці води, мають доплачувати до $1,5 млн страховикам. Коли судно збирається потрапити на таку територію, судновласник зобов'язаний повідомити свого страхувальника та сплатити спеціальну «військову премію» у розмірі 5% від загальної вартості судна. Це робить будь-яку співпрацю з Росією максимально невигідною.

Таке рішення London Marine Insurance Market ухвалив 4 квітня. Воно явно ускладнює торгівлю з Росією, яка при цьому залежить від портів щодо експорту нафти і зерна.

Європейські зернотрейдери вже визнають, що важко знайти власників суден, готових зайти в російські порти. І немає жодної гарантії, що вони зможуть застрахуватися від воєнних ризиків. «Це додасть проблем, але не призведе до повної зупинки», – заявив трейдер.

Найближчим часом слід очікувати аналогічних рішень й від інших ринків морського страхування, адже Лондонський морський ринок страховиків визначає правила для всього світу з 17-го століття, вважає бізнесмен та інвестор Петро Чернишев. Насамперед, йдеться про страховиків Бермудських островів та Швейцарії.

Він також пояснив, що означає оголошення морської території «військовою зоною». «Тепер, коли корабель збирається зайти на таку територію, власник судна зобов'язаний повідомити свого страховика та заплатити спеціальну «воєнну премію»... Я особисто вважаю, що жоден корабель, належить компаніям з багатих країн, туди просто не піде – це нерентабельно. Ця новина робить практично неможливою торгівлю Росії із дуже великою частиною світу», – пояснив Чернишев.

Як раніше повідомлялося, російські кораблі не зможуть дозаправитись у Середземному морі.

Нагадаємо, Кулеба назвав санкції, які остаточно зупинять Росію.

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