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    Хакери Anonymous заявили, що проникли у систему відеоспостереження Кремля (відео)

    Відоме на увесь світ анонімне угруповання хакерів показало російський Кремль зсередини&nbsp; - Хакери Anonymous заявили, що проникли у систему відеоспостереження Кремля (відео)
    Відоме на увесь світ анонімне угруповання хакерів показало російський Кремль зсередини 
    Фото з відкритих джерел

    На підтвердження своїх слів Anonymous показали перші кадри з російськими високопосадовцями

    Хакери Anonymous показали перші кадри з московського Кремля. Відео опублікували на сторінці організації у Twitter.

    На кадрах можна побачити кабінети резиденції президента Росії, де відбуваються засідання.

    «Ми не зупинимося, допоки не розкриємо всі ваші секрети. Ви не зможете нас зупинити. Тепер ми всередині Кремля»,– написали хакери.

    До слова, раніше Anonymous отримали доступ до російської бази даних. Там вони знайшли та оприлюднили інформацію про 120 тисяч російських солдатів, які беруть участь у війні з Україною.

    Нагадаємо, дещо раніше хакери зламали приватну сторінку голови російського «Газпрому».

    Виявилося, що він збирається замінити Володимира Путіна на посаді президента РФ.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація хакер #stoprussia
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    Хакери Anonymous заявили, що проникли у систему відеоспостереження Кремля (відео)