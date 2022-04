Хакери Anonymous заявили, що проникли у систему відеоспостереження Кремля (відео)

Хакери Anonymous показали перші кадри з московського Кремля. Відео опублікували на сторінці організації у Twitter.

На кадрах можна побачити кабінети резиденції президента Росії, де відбуваються засідання.

«Ми не зупинимося, допоки не розкриємо всі ваші секрети. Ви не зможете нас зупинити. Тепер ми всередині Кремля»,– написали хакери.

До слова, раніше Anonymous отримали доступ до російської бази даних. Там вони знайшли та оприлюднили інформацію про 120 тисяч російських солдатів, які беруть участь у війні з Україною.

JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.

They quoted: "We won't stop until we reveal all of your secrets. You won't be able to stop us. "Now we're inside the castle, Kremlin." #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB