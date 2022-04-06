Найжахливіше, що доводилося бачити. Кулеба не стримав емоцій у зруйнованій рашистами Бородянці (відео)

Зараз у містечку на Київщині розбирають завали та дають раду з тілами загиблих сотні рятувальників з усієї України

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба не зміг стримати емоцій, коли прибув у зруйновану російськими військами Бородянку. Відео з містечка, яке окупанти практично стерли з обличчя землі, Кулеба опублікував у своєму Telegram.

«Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля ми думали, що готові до всього. Але Бородянка…. Це найжахливіше, що доводилося бачити»,– сказав Кулеба

Він додав, що розбирати завали у Бородянці їдуть рятувальники з усієї України. Окупанти стерли селище з лиця землі.

На відео видно повністю зруйновані багатоповерхові будинки. Інколи на подвір'ях ще можна побачити залишки дитячих майданчиків.

Нагадаємо, дещо раніше у мережу виклали жахливі кадри зруйнованої Бородянки.

Відео невідомі оператори зняли на дрон з висоти пташиного польоту.