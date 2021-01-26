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    Вперше в історії міста: У Вінниці випускниця здобула науковий ступінь у галузі архітектури

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    ЇЇ наукова робота може бути корисною як для фахівців, так і тих, хто цікавиться історією міста - Вперше в історії міста: У Вінниці випускниця здобула науковий ступінь у галузі архітектури
    ЇЇ наукова робота може бути корисною як для фахівців, так і тих, хто цікавиться історією міста
    Фото з відкритих джерел

    Вінничанка працювала над науковою роботою п'ять років

    Випускниця Вінницького національного технічного університету, а нині викладачка цього вишу здобула науковий ступінь у галузі архітектури. У своїй роботі науковиця досліджувала архітектурні принади Вінниці. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу ВНТУ.

    «Вперше випускниця ВНТУ Альона Субін-Кожевнікова здобула науковий ступінь кандидата архітектури. Тема її наукового дослідження – «Розвиток архітектури міста Вінниці наприкінці XIX – у першій половині XX ст.», – зазначено в інформації.

    Науковиця розповідає, що над дисертацією працювала п‘ять років, зібрала велику кількість архівних матеріалів, експертних думок вінницьких архітекторів, істориків та краєзнавців. Її робота може бути цікавою як для фахівців, так і тих, хто цікавиться історією Вінниці.

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    Теги: Вінниця студенти робота
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