Вперше в історії міста: У Вінниці випускниця здобула науковий ступінь у галузі архітектури

ЇЇ наукова робота може бути корисною як для фахівців, так і тих, хто цікавиться історією міста

Вінничанка працювала над науковою роботою п'ять років

Випускниця Вінницького національного технічного університету, а нині викладачка цього вишу здобула науковий ступінь у галузі архітектури. У своїй роботі науковиця досліджувала архітектурні принади Вінниці. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу ВНТУ.

«Вперше випускниця ВНТУ Альона Субін-Кожевнікова здобула науковий ступінь кандидата архітектури. Тема її наукового дослідження – «Розвиток архітектури міста Вінниці наприкінці XIX – у першій половині XX ст.», – зазначено в інформації.

Науковиця розповідає, що над дисертацією працювала п‘ять років, зібрала велику кількість архівних матеріалів, експертних думок вінницьких архітекторів, істориків та краєзнавців. Її робота може бути цікавою як для фахівців, так і тих, хто цікавиться історією Вінниці.

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