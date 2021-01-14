В Україні скасовані червоні дипломи
Останні дипломи з відзнакою отримали студенти, які випустилися у 2020 році
Міністерство освіти і науки України затвердило нові форми документів про вищу освіту й наукові ступені. Відповідний наказ підписав міністр Сергій Шкарлет.
Згідно з наказом, у дипломах молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, який видається випускникам без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повне найменування закладу освіти, до якого особа вступила на початку навчання в Україні.
Також у дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі «ступінь вищої освіти» вказуватимуть освітньо-кваліфікаційний рівень.
Окрім того, відтепер після закінчення вищого навчального закладу випускникам видаватимуться дипломи без можливості отримати відзнаку. Це означає, що останні дипломи з відзнакою отримали студенти, які випустилися у 2020 році.
Як повідомлялося, Міносвіти хоче якнайшвидше повернути дітей у школи.
Напередодні Міністерство освіти і науки опублікувало поради вчителям щодо зовнішнього вигляду під час проведення уроків у режимі відеодзвінків. Чиновники просять педагогів дотримуватись певного дрескоду.