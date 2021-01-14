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    В Україні скасовані червоні дипломи

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    До дипломів&nbsp; молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра буде додатково зазначатися рік вступу та повне найменування закладу освіти - В Україні скасовані червоні дипломи
    До дипломів  молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра буде додатково зазначатися рік вступу та повне найменування закладу освіти

    Останні дипломи з відзнакою отримали студенти, які випустилися у 2020 році

    Міністерство освіти і науки України затвердило нові форми документів про вищу освіту й наукові ступені. Відповідний наказ підписав міністр Сергій Шкарлет.

    Згідно з наказом, у дипломах молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, який видається випускникам без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повне найменування закладу освіти, до якого особа вступила на початку навчання в Україні.

    Також у дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі «ступінь вищої освіти» вказуватимуть освітньо-кваліфікаційний рівень.

    Окрім того, відтепер після закінчення вищого навчального закладу випускникам видаватимуться дипломи без можливості отримати відзнаку. Це означає, що останні дипломи з відзнакою отримали студенти, які випустилися у 2020 році.

    Як повідомлялося, Міносвіти хоче якнайшвидше повернути дітей у школи.

    Напередодні Міністерство освіти і науки опублікувало поради вчителям щодо зовнішнього вигляду під час проведення уроків у режимі відеодзвінків. Чиновники просять педагогів дотримуватись певного дрескоду.

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    Теги: міністр Міністерство освіти і науки освіта студенти наказ навчання університет Сергій Шкарлет
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