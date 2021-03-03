Як приєднатися до газорозподільчої системи. Пояснення від оператора мереж

Впродовж 2020 року клієнтами АТ «Вінницягаз» стали понад 720 споживачів, які приєдналися до газових мереж регіону

800 клієнтів цьогоріч обрали експертне підключення газу від АТ «Вінницягаз»

У 2021 році «Вінницягаз» планує приєднати до газорозподільних мереж 770 нових споживачів. Компанія пропонує клієнтам скористатись унікальною послугою комплексного приєднання «під ключ». Послуга передбачає синхронне виконання зовнішнього і внутрішнього підключення, експертний супровід, індивідуальний підбір і встановлення газового обладнання, гарантійне і технічне обслуговування.

Природний газ є найбільш ефективним джерелом енергії для усіх категорій споживачів. Його вартість в енергетичних одиницях удвічі менша, ніж електроенергії. Сучасне газове обладнання має високий коефіцієнт корисної дії, компактні розміри.

Впродовж 2020 року клієнтами АТ «Вінницягаз» стали понад 720 споживачів, які приєдналися до газових мереж регіону: 20 багатоповерхівок, понад 50 підприємств, установ та організацій, 650 квартир регіону.

«Вінницягаз» надійний партнер з газифікації об’єктів будь-якої складності. Наші фахівці є експертами на ринку у здійсненні стандартного і нестандартного підключення. Ми працюємо виключно з сертифікованими матеріалами, застосовуючи новітні технології під час монтажно-будівельних робіт. Рекомендуємо замовляти комплексне приєднання, яке має низку індивідуальних переваг, зокрема дозволяє клієнту заощадити час і кошти», – зауважив директор з капітального будівництва АТ «Вінницягаз» Микола Яременко.

Щоб приєднатися до газових мереж, клієнт має звернутися до Клієнтського простору 104.ua. Персональний менеджер – фахівець-консультант, допоможе написати заяву та заповнити необхідний пакет документів. Розповість як здійснити підбір енергоефективного обладнання, проконтролює усі етапи робіт: від проектування до пуску газу, підключення обладнання та оформлення сервісного обслуговування.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтських обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.