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    Побив, а потім задушив: на Вінниччині чоловіка позбавили волі на 9 років за жорстоке вбивство матері

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    Злочин стався у травні 2019 року у місті Гнівань - Побив, а потім задушив: на Вінниччині чоловіка позбавили волі на 9 років за жорстоке вбивство матері
    Злочин стався у травні 2019 року у місті Гнівань
    фото: з відкритих джерел

    Пенсіонерку мертвою у своєму будинку знайшла родичка

    Колегія суддів Вінницького районного суду визнала винним 51-річного чоловіка у вчиненні умисного вбивства та засудила його до майже десяти років ув’язнення.

    Його визнано винним в умисному вбивстві власної матері, зазначають у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області.

    Засуджений спочатку побив, а потім задушив 73-річну жінку. Злочин стався у травні 2019 року у місті Гнівань.

    Пенсіонерку мертвою у своєму будинку знайшла родичка. Коли почали допитували сина, то він намагався запевнити, що мати впала з ліжка напередодні, тому забилася.

    Під час проведення першочергових слідчий дій працівники поліції встановили, що до смерті жінки причетний саме її син, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

    Проведені судово-медична та інші відповідні експертизи підтвердили підозри слідчих.

    Днями, суд першої інстанції визнав підсудного винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та засудив його до 9,5 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, одесита, який розгулював по місту з відрізаною головою батька, суд випустив із СІЗО.

    Теги: вбивство Вінниччина тюрьма
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