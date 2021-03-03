Covid-19 на Вінниччині: область знову серед лідерів по захворюваності

На Вінниччині всього одужало 28 044 людини

На Вінниччині всього одужало 28 044 людини

Станом на ранок 3 березня на Вінниччині зафіксовано 38 240 випадків інфікування коронавірусом. Кількість хворих зросла на 577 за добу.

Також відомо про чотири летальні випадки за минулу добу, повідомляє РНБО.

Усього в області від Covid-19 померло – 685 людей.

На Вінниччині всього одужало 28 044 людини (306 – за останню добу). Загалом на Вінниччині хворіє 9 511 осіб. Також зафіксовано 41 033 підозри (577 – за останню добу).

Загалом в Україні зафіксовано 1 364 705 випадків інфікування коронавірусом (7 235 – за останню добу). За даними міністра охорони здоров’я Максима Степанова, здійснено тестувань за добу – 85 043 (зокрема методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

Всього в Україні вже одужали 1 182 036 людей (5 118 – за останню добу). Від коронавірусної хвороби в країні померло 26 397 людей, з них 185 – за останню добу. Всього в країні хворіє 156 272 особи. Зафіксовано 1 495 370 підозри на Covid-19 (з них 7 823 – протягом останньої доби).

Нагадаємо, медики відмовляються колоти собі індійську вакцину.