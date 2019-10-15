Збірна України з футболу довела, що ніколи не варто здаватися
Перемога приходить до тих, хто заради неї готовий віддати все
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Никогда не сдаваться! 14 октября - День силы для Украины. В такой день остро осознаешь - наша страна - место неудержимой пассионарной энергии.
Вчера наши парни, часть которых в Европе не знают по именам, обыграли действующих чемпионов Европы во главе с великим Рональду в ключевом матче, в котором португальцам надо было побеждать любой ценой. У противника были все имена, превосходство в мастерстве на всех позициях, и вся возможная мотивация.
А Украина показала сумасшедшее желание победить, биться на каждом метре, и ни в коем случае не сдаваться. Несмотря на потерю одного игрока, несмотря на то, что противник всю игру превосходил и давил, наши сражались! И эта воля к борьбе перевернула все. Украинская команда вошла в историю и стала победителем.
Сражаться до конца - вот это наш путь. Победа приходит к тем, кто ради нее готов отдать все. И не сдаваться. Никогда не сдаваться!
Джерело: блог Юрія Бутусова