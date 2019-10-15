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    Amazon зніме документальний фільм про нападника Фернандо Торреса

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    <p>Фернандо Торрес</p> - Amazon зніме документальний фільм про нападника Фернандо Торреса

    Фернандо Торрес

    35-річний Торрес виступав за «Атлетіко», «Ліверпуль», «Челсі», «Мілан» і «Саган Тосу»

    Компанія Amazon спільно з Atresmedia Studios і журналом Libero знімуть документальний фільм про колишнього нападника збірної Іспанії Фернандо Торреса, повідомляє AS.

    За даними джерела, в зйомках фільму візьмуть участь Андрес Іньєста, Стівен Джеррард, Жозе Моурінью, Рафаель Бенітес і Дієго Сімеоне. Фільм розповість про кар'єру Торреса від початку і до її кінця. Стрічка буде доступна ексклюзивно на платформі Amazon Prime Video.

    35-річний Торрес виступав за «Атлетіко», «Ліверпуль», «Челсі», «Мілан», знову «Атлетіко» і «Саган Тосу». За збірну Іспанії зіграв 110 матчів і забив 38 голів. Торрес ставав переможцем Ліги чемпіонів і Ліги Європи в складі «Челсі», а також Ліги Європи з «Атлетіко».

    У складі збірної Іспанії Фернандо Торрес є дворазовим чемпіоном Європи (2008 та 2012 роки) та чемпіон світу (2010 рік).

    Джерело: Чемпионат.com

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