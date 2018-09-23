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    Вінничанка робила ефектні фото на даху раритетного Jaguar. Автомобіль потребує ремонту

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    Вінничанка робила ефектні фото на даху раритетного Jaguar. Автомобіль потребує ремонту

    Дівчина позувала на даху ексклюзивного авто та зіпсувала його

    «Є дві категорії людей: одні створюють красу для інших, другі цю красу руйнують. Площа Ліверпуль, вулиця Соборна, Вінниця», такий підпис зробив начальник вінницької «Муніципальної поліції» Василь Гайовик до фотографій, які виклав на свою сторінку у Facebook.

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    Вінничанка робила ефектні фото на даху раритетного Jaguar. Автомобіль потребує ремонту
    Вінничанка робила ефектні фото на даху раритетного Jaguar. Автомобіль потребує ремонту

    Поки дівчину, що позувала на раритетному «Jaguar», що стоїть у центрі міста, з іншого ракурсу знімала, ймовірно, камера спостереження, встановлена на локації. На одній світлині дівчина лежить на ексклюзивному авто, поки її фотографує хлопець. На іншій світлині вона вже стоїть на даху машини.

    Нагадаємо, раніше в мережу вже викладали фото, де діти вилізали на це авто, у результаті чого в машини був пошкоджений дах та зникли «двірники».

    Фото Ярослава Пашкевича Посилання на джерело: https://vn.20minut.ua/Podii/divchina-robila-efektni-foto-na-dahu-raritetnogo-jaguar-u-tsentri-mist-10725225.html
    Фото Ярослава Пашкевича

    Джерело: vn.20minut.ua

    Вінниця автомобіль жінка
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