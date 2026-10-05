Мережа з 300 дропів. На Вінниччині викрито масштабну схему відмивання грошей

Одного з підозрюваних затримано та взято під варту

П’ятьом кураторам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Вінницької обласної та окружної прокуратур викрито мережу з близько 300 дропів, яку використовували злочинні групи для легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2024-2025 роках п’ятеро жителів Вінниччини віком від 22 до 25 років за символічну плату отримували доступ до банківських карток, рахунків і криптогаманців дропів. За відсоток від суми ці платіжні інструменти передавали злочинним групам для легалізації коштів, отриманих, зокрема, від шахрайств під час онлайн-продажів, фішингу та дзвінків нібито від банківських колекторів.

«Щоб обходити блокування підозрілих транзакцій, підозрювані змовилися з окремими працівниками банків. Ті допомагали знімати обмеження з карток дропів. Наразі встановлено близько 2 млн грн збитків. Водночас загальний обіг коштів на картках дроповодів перевищив 127 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Під час понад 40 санкціонованих обшуків вилучено кілька десятків телефонів і SIM-карток, 255 банківських карток, понад 2 млн грн, $147 тис. та €22 тис. готівкою, а також автомобілі.

Одного з підозрюваних затримано та взято під варту. Ще четверо перебувають за кордоном, тому вживаються заходи для оголошення їх у міжнародний розшук.

Нагадаємо, правоохоронці фіксують в Україні стрімке зростання кількості кримінальних проваджень за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. За останні шість років майже вп'ятеро побільшало справ про відмивання коштів.