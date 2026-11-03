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Вінниччина попрощалася з 13-річною дівчинкою, яку вбила РФ 1 листопада

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вінниччина попрощалася з 13-річною дівчинкою, яку вбила РФ 1 листопада
Сьогодні відбулося прощання з 13-річною Аріною Підручною на Вінниччині
фото: «Суспільне Вінниця»

Аріна Підручна навчалася у Козятинському ліцеї №2

У селі Непедівка Глуховецької громади на Вінниччині 3 листопада попрощалися з 13-річною Аріною Підручною, яка загинула внаслідок російської атаки 1 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Вінниця.

Провести дівчинку в останню путь прийшли рідні, друзі, однокласники, вчителі та жителі громади.

Вінниччина попрощалася з 13-річною дівчинкою, яку вбила РФ 1 листопада фото 1
Вінниччина попрощалася з 13-річною дівчинкою, яку вбила РФ 1 листопада фото 2

«Вона йшла з недільної школи, бігла до дівчинки на день народження. Вона говорила з подружкою по телефону і каже: «Аня, шахед»... І більше не виходила на зв'язок», – розповіла мама загиблої Алла Підручна.

Аріна Підручна навчалася у Козятинському ліцеї №2. Її класна керівниця Ольга Царук розповіла, що дівчинка була відмінницею, старостою, брала участь у конкурсах та олімпіадах, завжди допомагала однокласникам.

Нагадаємо, 1 листопада російські війська атакували Козятинську громаду Вінницької області. Унаслідок удару загинули двоє людей – 13-річна дівчинка та жінка. Ще шестеро місцевих жителів отримали поранення та були госпіталізовані.

Згодом стало відомо, що унаслідок російського удару безпілотником загинула 13-річна Аріна Підручна. Дівчинка навчалася в ліцеї, де її згадують як старанну ученицю, добру подругу та чуйну дитину.

Теги: Вінниччина похорон

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