10 чоловіків у фурі з молоком. Викрито незвичну схему переправлення за кордон (фото)

До схеми причетні двоє чоловіків: 40-річний громадянин Республіки Молдова та житель Вінницького району

Неподалік кордону з Молдовою затримано вантажівку, в якій 10 чоловіків незаконно намагалися потрапити за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

«Транспортний засіб був завантажений палетами з молочною продукцією, розташованою таким чином, щоб забезпечити приховане розміщення та перевезення людей між ними. Саме так фігуранти планували доправити «клієнтів» у Молдову. Ціна незаконного перетину вартувала до $16 000», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до схеми причетні двоє чоловіків: 40-річний громадянин Республіки Молдова, який керував вантажівкою, та житель Вінницького району, котрий відповідав за збір «пасажирів» і мікроавтобусом доставив їх до місця пересадки у фуру. Однак довезти громадян до місця призначення не вдалося.

«Вантажне авто зупинили вінницькі правоохоронці у прикордонній смузі в Одеській області, неподалік кордону, а іноземного водія затримали. Під час слідчих дій 21 жовтня у керманича вилучили телефон, радіостанції, через які він підтримував зв'язок з «клієнтами», блокнот із чорновими записами та гроші в різній валюті. У 10 «пасажирів» знайшли загалом $16 000, €2 000 та 4 000 гривень», – додається у повідомленні.

Раніше на Вінниччині було затримано двох чоловіків, жителів Донецької і Чернівецької областей, яких підозрюють в організації незаконного переправлення вінничанина через кордон із Румунією.

За даними слідства, обидва чоловіки шукали роботу в інтернеті та погодилися на пропозицію невстановленої особи перевозити охочих нелегально покинути країну. Їхніми послугами скористався вінничанин, який мав намір покинути територію України, перетнувши кордон однієї з європейських країн.