Вінниця отримала останні польські автобуси після скандалу з УПА

У червні скандал навколо УПА зірвав передачу автобусів Вінниці

До Вінниці після скандалу прибули останні три автобуси Solaris Urbino 12, які придбала польська благодійна організація Sikorki na Ukrainie за кошти благодійного збору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку міську раду.

Наразі фахівці Вінницької транспортної компанії проводять технічне обслуговування, перевіряють вузли й механізми, виконують ремонтні роботи та налаштовують інформаційні системи. Також автобуси мають поставити на облік і обладнати системою безготівкової оплати проїзду.

фото: Вінницька міська рада

фото: Вінницька міська рада

«Додатковий транспорт дозволить посилити міські маршрути та створити резерв на випадок перебоїв з електропостачанням. Оскільки автобуси не залежать від контактної мережі, вони зможуть перевозити пасажирів навіть у разі зупинки трамваїв і тролейбусів», – йдеться у повідомленні.

Solaris Urbino 12 – 12-метрові низькопідлогові автобуси, зручні для людей з інвалідністю, пасажирів старшого віку та батьків із дитячими візочками. Перші три автобуси цієї партії вже працюють на міських маршрутах, зокрема на маршруті №1, який обслуговує мешканців Старого міста. Решту поступово випускатимуть на лінію після завершення підготовки.

Нагадаємо, Вінниця відкликала свій запит на отримання автобусів від польського міста-побратима Кельце після гучної політичної дискусії, яка розгорнулася навколо передачі транспорту. Тоді частина тамтешніх депутатів виступила проти передачі транспорту, оскільки ці автобуси «їздили б вулицею Степана Бандери у Вінниці».

Йшлося про 15 автобусів із 40 транспортних засобів, які Кельце виводить з експлуатації через вік, технічний стан та пробіг. Мер польського міста пояснила, що у Вінниці громадський транспорт значною мірою залежить від електротранспорту, а передані автобуси могли б використовуватися під час перебоїв з електропостачанням.

Згодом у червні польські активісти з фонду Sikorki na Ukrainie зібрали необхідну суму на закупівлю автобусів для Вінниці після того, як передача транспорту від польського міста Кельце опинилася під загрозою через політичний скандал.