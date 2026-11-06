Головна Вінниця Фото
search button user button menu button
1717-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Вінниця отримала останні польські автобуси після скандалу з УПА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вінниця отримала останні польські автобуси після скандалу з УПА
Польські волонтери відправили до Вінниці автобуси після скандалу
фото: Вінницька міська рада

У червні скандал навколо УПА зірвав передачу автобусів Вінниці

До Вінниці після скандалу прибули останні три автобуси Solaris Urbino 12, які придбала польська благодійна організація Sikorki na Ukrainie за кошти благодійного збору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку міську раду.

Наразі фахівці Вінницької транспортної компанії проводять технічне обслуговування, перевіряють вузли й механізми, виконують ремонтні роботи та налаштовують інформаційні системи. Також автобуси мають поставити на облік і обладнати системою безготівкової оплати проїзду.

Вінниця отримала останні польські автобуси після скандалу з УПА фото 1
фото: Вінницька міська рада
Вінниця отримала останні польські автобуси після скандалу з УПА фото 2
фото: Вінницька міська рада

«Додатковий транспорт дозволить посилити міські маршрути та створити резерв на випадок перебоїв з електропостачанням. Оскільки автобуси не залежать від контактної мережі, вони зможуть перевозити пасажирів навіть у разі зупинки трамваїв і тролейбусів», – йдеться у повідомленні.

Solaris Urbino 12 – 12-метрові низькопідлогові автобуси, зручні для людей з інвалідністю, пасажирів старшого віку та батьків із дитячими візочками. Перші три автобуси цієї партії вже працюють на міських маршрутах, зокрема на маршруті №1, який обслуговує мешканців Старого міста. Решту поступово випускатимуть на лінію після завершення підготовки.

Нагадаємо, Вінниця відкликала свій запит на отримання автобусів від польського міста-побратима Кельце після гучної політичної дискусії, яка розгорнулася навколо передачі транспорту. Тоді частина тамтешніх депутатів виступила проти передачі транспорту, оскільки ці автобуси «їздили б вулицею Степана Бандери у Вінниці».

Йшлося про 15 автобусів із 40 транспортних засобів, які Кельце виводить з експлуатації через вік, технічний стан та пробіг. Мер польського міста пояснила, що у Вінниці громадський транспорт значною мірою залежить від електротранспорту, а передані автобуси могли б використовуватися під час перебоїв з електропостачанням.

Згодом у червні польські активісти з фонду Sikorki na Ukrainie зібрали необхідну суму на закупівлю автобусів для Вінниці після того, як передача транспорту від польського міста Кельце опинилася під загрозою через політичний скандал.

Читайте також:

Теги: Польща Вінниця скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща перевіряє інформацію про підготовку замахів на прем'єра і міністра оборони
Польща заявила про загрозу замаху на Туска та міністра оборони
11 жовтня, 12:11
Інцидент трапився у гімназії №14 ім. Юліана Вороновського
Лайка школяра на уроці обернулася судом для матері: реакція мережі
12 жовтня, 12:30
Окремі правила хочуть запровадити для учасників організованих туристичних поїздок, молодіжних таборів і спортивних змагань
Польща готує нові правила в’їзду для іноземців: що зміниться
15 жовтня, 22:10
Патрульні надають домедичну допомогу постраждалим унаслідок атаки на Вінницю
Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак за час війни: які наслідки
17 жовтня, 09:58
До розслідування також залучили Службу військової контррозвідки Польщі
У Польщі затримано курсанта з України за підозрою у шпигунстві
19 жовтня, 18:24
Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
21 жовтня, 17:54
Дональд Туск наголосив, що політики не мають права залякувати суддів, навіть якщо йдеться про президента держави
Конституційна криза в Польщі. Туск звинуватив опонентів у руйнуванні демократії
1 листопада, 01:14
До посилення охорони кордону залучено поліцію, контртерористичні підрозділи та прикордонну службу
Польща отримала попередження про вторгнення озброєних груп із РФ в листопаді – Туск
3 листопада, 19:20
Злата Огнєвіч: «Ваші думки почула та зробила висновки»
Злата Огнєвіч втрапила у скандал через критику інциденту на Петропавлівській Борщагівці: деталі
4 листопада, 13:36

Фото

Вінниця отримала останні польські автобуси після скандалу з УПА
Вінниця отримала останні польські автобуси після скандалу з УПА
Удар по Вінниччині: рятувальники показали наслідки (фото)
Удар по Вінниччині: рятувальники показали наслідки (фото)
Вінниччина попрощалася з 13-річною дівчинкою, яку вбила РФ 1 листопада
Вінниччина попрощалася з 13-річною дівчинкою, яку вбила РФ 1 листопада
10 чоловіків у фурі з молоком. Викрито незвичну схему переправлення за кордон (фото)
10 чоловіків у фурі з молоком. Викрито незвичну схему переправлення за кордон (фото)
На Вінниччині зіткнулися три вантажівки: водія затисло в салоні (фото)
На Вінниччині зіткнулися три вантажівки: водія затисло в салоні (фото)
Мережа з 300 дропів. На Вінниччині викрито масштабну схему відмивання грошей
Мережа з 300 дропів. На Вінниччині викрито масштабну схему відмивання грошей

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
99K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
59K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua