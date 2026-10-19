На Вінниччині зіткнулися три вантажівки: водія затисло в салоні (фото)

Унаслідок зіткнення 34-річного водія затисло в салоні однієї з вантажівок

За допомогою спецобладнання надзвичайники деблокували чоловіка та передали його медикам

Сьогодні, 19 жовтня, поблизу села Почапинці Жмеринської громади зіткнулися три вантажні автомобілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Унаслідок зіткнення 34-річного водія затисло в салоні однієї з вантажівок. За допомогою спецобладнання надзвичайники деблокували чоловіка та передали його медикам.

До слова, у Вінницькій області через аварію між легковиком та вантажівкою загинули двоє дітей. Аварія сталася 21 вересня близько 19:40 неподалік села Вища-Кропивна. За попередньою інформацією слідства, відбулося зіткнення між автомобілем ВАЗ та вантажівкою MAN із напівпричепом.

Як повідомлялося, поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі Вінниці за участі трьох транспортних засобів. Унаслідок ДТП водійка ВАЗ та її 43-річний пасажир отримали травми й були госпіталізовані.

Також поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі двох авто у Вінницькому районі. Внаслідок аварії травмувалися водії обох транспортних засобів та четверо пасажирок.