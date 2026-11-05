Удар по Вінниччині: рятувальники показали наслідки (фото)

Надзвичайники ліквідували пожежу, піротехніки обстежили прилеглу територію на виявлення вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 5 листопада, російська терористична армія вдарила по Вінниччині. Унаслідок цього в одній із громад загорілися припарковані вантажівки та причіп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Зазначається, що травмовано двоє водіїв, які госпіталізовані до лікарні.

Через повторну загрозу повітряної атаки рятувальники вимушено відходили на безпечну відстань. Надзвичайники ліквідували пожежу, піротехніки ДСНС обстежили прилеглу територію на виявлення вибухонебезпечних предметів.

50 рятувальників та вісім одиниць техніки залучили до гасіння пожежі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 5 листопада атакували Вінниччину безпілотниками. Внаслідок влучання на території громади, суміжної з Вінницькою, спалахнула пожежа. Двоє людей дістали поранення та були госпіталізовані.