Хто вилив отруту на Вінниччині, яка спричинила екологічну катастрофу з резонансом на всю Україну?



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Чи була це диверсія? Чому злочинці підпалили машину в річці з резервуарами отрутохімікатів і зникли?

Надзвичайна подія, яка сталася о 5-й ранку, 9 червня, у селі Збаржівка Погребищенського району у Нижніх ставках, миттю перетворилася на інформаційну бомбу, підняла на ноги усі відповідні служби і змусила говорити всю Україну! Адже ріка Рось протікає трьома областями: Київською, Вінницькою, Черкаською. Біла Церква та Умань беруть з неї воду для міст! З самого ранку виконувач обов’язків голови Білоцерківської РДА Юрій Савчук звернувся до мешканців з повідомленням:

«Під час транспортування 1 тонни інсектициду «Нурал B» автомобіль перевернувся в притоку річки Рось. На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм! Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини! Прошу повідомити всіх мешканців про заборону вилову риби, купання та випасу худоби в акваторії річки Рось».

У Білій Церкві терміново відключили водопостачання міста і оголосили надзвичайний стан. Резервних запасів питної води для міста вистачало на добу. А тим часом всі служби приступили до нейтралізації забруднення і розслідування. І вже протягом першої години вдалося з’ясувати, що в притоку річки Рось після ДТП (врізався в дерево) влетів автомобіль «Мерседес». Вже у ставку він загорівся і вибухнув. Водія у ньому не знайшли. Коли розпочали огляд затонулого авто – виявили сенсаційні і не менш страшні для навколишнього середовища факти. На «Мерседесі» були відсутні реєстраційні номери (поспіхом зняв водій чи взагалі були відсутні) і навіть перебиті номери на кузові. В машині виявили отрутохімікати для обробки полів від шкідників в резервуарах. Вони й вибухнули, і смертельна хімія вилилась у воду і отруїла все живе. МНС, інші служби почали негайно дезактивовувати воду, щоб локалізувати наслідки отруєння. Однак, було вже пізно. Течія встигла увібрати в себе критичну дозу нітратів, і вони попливли із Погребищенського району на Київщину через річку Рось.

Але детектив тривав. Бо під час розслідування виявилось, що цей «перебитий» «Мерседес» був, ймовірно, раніше викрадений, слугував злочинцям, бо саме на ньому перевозили викрадене у фермерів майно. Ці тонни отрутохімікатів, як виявляється, були викрадені у фермерському господарстві села Вівсяники. В ту саму ніч. І так злочинці втікали з місця злочину нецентральними дорогами. А о 5-й ранку, втративши контроль, водій врізався в дерево. Чи влетіли вони у став після ДТП? Чи зумисне туди випхали машину? Для чого підпалили її, розуміючи про еконаслідки? Де зараз водій-викрадач, що зник після підпалу, і чи один він був – ведеться розслідування. Відкриті провадження за фактами забруднення водойми у Вінницькій області та викрадення отрутохімікатів. А екологи із МНС докладають усіх зусиль, щоб нейтралізувати наслідки цієї надзвичайної події, що розповзлась по багатьох містах і селах України. За версією прокуратури області, котра здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, автомобіль спочатку врізався у дерево, а потім звалився у Нижній ставок, притоку Росі, і вже там загорівся. Розглядається версія і про умисний підпал автомобіля і його зіштовхування у воду. За злочини, вчинені поки що невстановленими злочинцями, загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вже на ранок понеділка, під час брифінгу, перший заступник голови ОДА Андрій Гижко повідомив, що на кордоні між Вінницькою та Київською областями не зафіксовано жодних перевищень допустимої концентрації хімічних сполук.

«Хотів би заспокоїти мешканців сусідніх областей та населених пунктів. Там ситуація під контролем. Тривають дослідження навколишнього середовища на кордоні між Вінницькою та Київською областями. А ще — на місці, де протік ставка у селі Збаржівка до річки Рось. Третє місце – ставок площею два гектари у селі, де це сталося, — зауважив Андрій Гижко. – У цих трьох місцях, на ранок 10 червня, відбирали проби води 42 рази».

«Перевищення були зафіксовані безпосередньо на місці ДТП. І по деяких показниках у місці, де впадає річка Рось», — каже Юрій Дубовий, начальник Державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Серйозного впливу на довкілля і масового замору риби у річці фахівці не виявили. В ДСНС Вінницької області оприлюднили оперативну інформацію щодо забруднення водойм гербіцидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин.

Згодом заходився заспокоювати громадян і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, перебуваючи на Вінниччині.

Наразі небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водозабезпечення з річки Рось, немає. Міські водоканали можуть працювати у штатному режимі. Утім, екологи все одно просять місцевих мешканців утриматися від купання, напування худоби та вилову риби в отруєних водоймах.

А тим часом читачі газети телефонують на «гарячу лінію» газети і повідомляють про масовий мор риби і всього живого у зараженій воді. Люди називають і інші версії.

Це були досвідчені злочинці, які цим перебитим «Мерседесом»–невидимкою обкрадали не одне господарство та перевозили контрабандні рідини. Вони мали «кришу» серед правоохоронців і тому спокійно їздили цією «лівою» машиною. Бо ж як могли вночі доїхати до Вівсяників, здійснити там крадіжку? Де були патрульні, чому вночі не зупинили підозрілу машину? І лише те, що вона «ліва», виявили вже після ДТП. Злочинці зумисне підпалили машину у ставку, щоб замести сліди і інсценували ДТП».

Були і ті, хто вбачав у цьому масовому забрудненні води слід російських диверсантів. Мовляв, діяли професіонали: вони спеціально викрали отруту, а може, взяли її за домовленістю, імітуючи викрадення, і вчинили ось такий теракт… Бо ж це не просто розсипне борошно – а рідина, поміщена у відповідні резервувари. І її потрібно було перегрузити! І, як кажуть, бути в «темі»…

Але правоохоронці кажуть, що така версія не знаходить свого підтвердження. Водій, який приїхав на «лівій машині», викрав отрутохіміками у Вівсяниках, втікаючи з місця злочину, потрапив у ДТП, підпалив машину і зник з місця злочину, досі у розшуку. Чи був він один? Скоріше всього, що ні! Щоб завантажити вкрадені резервувари, потрібні були спільники.

Всіх, хто має будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити цей злочин, правоохоронці просять звертатись на «гарячу лінію» 102.

Джерело: 33kanal.com