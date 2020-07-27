Подільський Прованс: як подружжя висадило лавандове поле під Вінницею (фото)



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У селі Ксеверівка, що поряд з Вінницею, подружжя вінничан висадило поле лаванди. Цьогоріч саджанці вперше повноцінно зацвіли та відразу привабили любителів яскравих фотографій. В майбутньому Подільський Прованс планують розширити вдвічі

Володимир Білко за професією агроном. До цього разом з фермерами займався вирощуванням спаржі. Чоловік розповідає, що ідея висадити лаванду виникала у його дружини Аліни.

«Ми працювали разом у компанії, яка виробляє біопрепарати. Потім вона пішла у декрет. Якось їй потрапили на очі лавандові поля Провансу. Сподобалося. Посадили кілька кущиків біля дому. А потім виникла ідея та можливість зробити більшу посадку, щоб лавандові поля з’явилися й у Вінниці», – розповідає Білко.

Подружжя разом зі знайомими фермерами висадили пів гектара навесні 2019 року. Для цього знадобилося близько 4 тисяч саджанців європейського виду Hidcote. Рослини купували в розсаднику на Київщині за оптовою ціною 10-15 гривень. За словами Володимира, вони відмінно пристосовані до місцевого клімату та без складнощів пережили зиму.

Чоловік зізнається, що спочатку планували добувати з квітів лавандову олію. Згодом стало зрозуміло, що цей процес значно витратніший ніж очікували, а подібної продукції на ринку вистачає.

«Тому довелося перекваліфіковуватися. Саджали лаванду, яка могла б зацікавити флористів, яку б можна було використовувати в якості харчової добавки. До речі, вона відмінно смакує із м’ясом чи рибою, а взагалі з квітів роблять чаї, лікери, сиропи… Розглядали варіант здавати її як лікарську рослину, а також віддавати поле в оренду фотографам, як локацію для зйомок».

Рай для фотосесій

Відомою лаванду в Ксеверівці зробив Facebook. Після кількох світлин з поля, опублікованих у соціальній мережі, до подружжя почали звертатися фотографи. Володимир зізнається, що такої шаленої зацікавленості вони не очікували.

«Одні приїздили і казали: «Тут немає, що фотографувати, повернемося через рік, коли розростеться». А інші говорили: «Класно, працюємо» та робили приголомшливі фотосесії. Люди приходили з власними ідеями та образами. Знімалися наречені. Здається, навіть у дощ хтось був».

Період цвітіння лаванди починається з середини червня та триває близько трьох тижнів. Практично всі ці дні на полі проводили зйомки. Найпопулярнішим часом став захід сонця та світанок. Білко згадує, що хтось навіть приходив о 4 годині, щоб вдалися ефектні знімки.

Авторка ідеї Аліна Булатова-Білко

«Приїздили як старші люди, так і молодь. Інколи сім’ї просто орендували локацію на кілька годин та влаштовували пікнік серед квітів. Чимало людей приходили з своїми образами, з тюками соломи, приїздили дівчата, фотографувалися на кабріолеті. Єдине, що ще Harley-Davidson не було, але обіцяли приїхати», - посміхається власник Подільського Провансу.

Орендувати поле для фотосесій коштувало 500 грн за годину (пів години 300 грн - ред). Для охочих безкоштовно надавали різний реквізити, а також букет квітів у подарунок. В наступному році планують продавати вхідні квитки за символічну ціну для тих, хто хоче просто помилуватися квітами. Подружжя також готується пригощати гостей спаржею, яку вирощують на сусідній ділянці.

«Сезони у спаржі та лаванди різняться, але ми будемо або заморожувати, або маринувати... фантазія тут необмежена. Завдяки цьому вдасться частувати гостей. Якщо сподобається, то й екскурсії робитимемо по цій культурі, тому що люди інколи цікавляться».









Сьогодні Прованс перецвів, квіт зібрали. Вирощену під Вінницею лаванду продають через Інтернет. Також її можна знайти в квітковому павільйоні на ринку «Маки».

Лавандові фермери

Якщо в цьому сезоні лавандове поле подружжя виявилося фактично єдиним в межах Вінниці, то в наступному році й інші господарі висаджуватимуть цю культуру. За словами Володимира Білко, до нього зверталися фермери з Десни та Вінницьких Хуторів із закликом об’єднуватися та разом популяризувати лаванду на Вінниччині.

«Це круто, що люди прокидаються. Хочуть робити щось гарне, щось нове. Ми не боїмося конкуренції, а навіть навпаки. До нас приїздили троє фермерів, які посадили лаванду та пропонували кооперуватися. Це чудово, що немає конкуренції, а є бажання однодумців дружити між собою».

За словами підприємця, доглядати за лавандою не важко. Рослина стійка до посухи, але полюбляє, коли у ґрунті є повітря, тому її варто полоти. Також, якщо встановити поливну систему, то ростиме вона швидше. На своєму полі Білко міжряддя встелив соломою, що допомогло боротися з бур'янами та додало естетичного вигляду.

Лаванда - багаторічна культура, здатна рости на одному місці до 20 років.

Плани на майбутнє

Подружжя збирається збільшити посіви лаванди до гектара, а також висадити нові сорти. Але Володимир Білко зауважує, що не планує зупинятися лише на цьому. За його словами, вони з дружиною вже міркують над новими, не менш цікавими, проєктами, які розвиватимуть паралельно, але розповідати про них ще зарано.

Подільський Прованс має власний туристичний потенціал, який також використовуватимуть.

«У Вінниці є чимало цікавих місць, а не лише фонтан та садиба Пирогова. Тому, думаю, однією з локацій, яку можна буде відвідати під час подорожі до міста, стане ще й наше лавандове поле».

Джерело: Vinbazar