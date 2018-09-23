  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Засунув в машину та повіз у ліс: стали відомі подробиці вбивства жінки під Вінницею

    • Розсилка
    Засунув в машину та повіз у ліс: стали відомі подробиці вбивства жінки під Вінницею

    Чоловік зарізав свою дружину, бо застав її п'яною в компанії чоловіків

    Тіло молодої жінки з перерізаним горлом знайшли на кільцевій дорозі поблизу Вінниці. У вбивстві 32-річної жительки села Щітки правоохоронці запідозрили її чоловіка.

    Під час допиту чоловік розповів - застав дружину п'яною в оточенні чоловіків і знавіснів. Заштовхав жінку в легковик та повіз за село. Зупинився на об'їзній дорозі неподалік Вінниці. Почалася сварка, тоді чоловік схопив ножа, яким напередодні колов свиню, та завдав жінці смертельних поранень.

    Детальніше дивіться у сюжеті:


    Джерело: ТСН

    кримінал вбивство Вінниччина село чоловік дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ