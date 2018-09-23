Засунув в машину та повіз у ліс: стали відомі подробиці вбивства жінки під Вінницею



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Чоловік зарізав свою дружину, бо застав її п'яною в компанії чоловіків

Тіло молодої жінки з перерізаним горлом знайшли на кільцевій дорозі поблизу Вінниці. У вбивстві 32-річної жительки села Щітки правоохоронці запідозрили її чоловіка.

Під час допиту чоловік розповів - застав дружину п'яною в оточенні чоловіків і знавіснів. Заштовхав жінку в легковик та повіз за село. Зупинився на об'їзній дорозі неподалік Вінниці. Почалася сварка, тоді чоловік схопив ножа, яким напередодні колов свиню, та завдав жінці смертельних поранень.

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Джерело: ТСН