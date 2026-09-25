Прикордонники затримали чоловіка, який плив до Молдови на акваскутері (відео)

Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності

На Вінниччині прикордонники затримали 30-річного чоловіка, який намагався незаконно переплисти Дністер до Молдови за допомогою акваскутера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Могилів-Подільський прикордонний загін.

«Прикордонники Могилів-Подільського загону припинили спробу незаконного перетинання державного кордону. Порушником виявився 30-річний житель Миколаївщини», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що до прикордоння чоловік діставався в обхід блокпостів, а далі планував переплисти Дністер та потрапити до сусідньої країни.

«До водної «мандрівки» чоловік підготувався заздалегідь: прихопив із собою акваскутер, який мав допомогти швидше подолати річку. Попри нічну пору та холодну воду, чоловік наважився на небезпечний заплив, ризикуючи власним здоров’ям та життям. Однак дістатися протилежного берега йому не вдалося – прикордонний наряд помітив плавця у воді та одразу висунувся на катері для його затримання», – додається у повідомленні.

Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності.

Раніше на Вінниччині було затримано двох чоловіків, жителів Донецької і Чернівецької областей, яких підозрюють в організації незаконного переправлення вінничанина через кордон із Румунією.

До слова, також у залізничному пункті пропуску «Могилів-Подільський» на Вінниччині прикордонники завадили спробі незаконного перетинання держрубежу.